Не ототожнюють ТЦК із ЗСУ: директорка пояснила, чому школярі зіграли сценку з побиттям військового

Учні столичної школи №309, які розіграли сценку з побиттям військового, не ототожнюють військовослужбовців Збройних сил і працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Таку думку висловила директорка школи Ольга Тимошенко в коментарі hromadske.

"Ми виховуємо дітей громадянами. Вони вирішили, що це їхня позиція, і так її показали, не порадившись із дорослими. Інакше я б знайшла якісь слова, щоб пояснити, чому так не можна. Затуляти їм рота, змушувати їх не говорити про те, що болить, – не знаю, чи правильно", – каже Ольга.

Директорка зауважує, що про ЗСУ в школі говорили, але при цьому не згадували про ТЦК. Жінка визнає: із цим недопрацювала.

"Це наш пропуск. Я не знала ніколи, що це може вистрілити. Тепер будемо долати ці наслідки. До учнів прийшов бойовий офіцер, який тепер майор у ТЦК. Він пояснював дітям, наскільки це важлива інституція в державі", – розповіла Ольга Тимошенко.

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Вона зазначила, що у школі регулярно проводять ярмарки та збори для ЗСУ, а військових запрошують на зустрічі з учнями.

"Але в учнів із ТЦК воно не склеїлося, от у чому проблема", – додала директорка.

Вона також показала журналістам Музей визвольних змагань українського народу, який працює у школі. Каже, серед експонатів є навіть земля з Донецького аеропорту.

Крім того, за її словами, в школі чимало уваги приділяють національно-патріотичному вихованню. Заклад одним із перших приєднався до всеукраїнської військово-патріотичної гри "Джура".

Нагадаємо, під час концерту, присвяченому 14 лютого у столичній школі №309 діти наприкінці номеру додали сценку про побиття військового ТЦК. Кадри виступу спричинили резонанс у соціальних мережах.

У Дарницькому департаменті освіти анонсували перевірку в школі. Згодом директорка заявила, що школярі без погодження додали імпровізацію.

Педагогиня-організаторка святкового заходу перепросила та написала заяву на звільнення за власним бажанням.