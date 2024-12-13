Сімох дітей перевели зі скандального інтернату на Львівщині: двоє з них вже знайшли родини

Садовий розповів про долю дітей зі скандального закладу на Львівщині

Семеро дітей, які постраждали від жорстокого поводження у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, були переведені до комунального центру "Рідні".

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, за два місяці перебування в центрі двоє дітей вже знайшли нові родини. Троє проходять етап знайомства з потенційними опікунами. Найстарша дівчинка отримала опіку в християнському притулку.

"Діти, які раніше навіть не мріяли про домашній затишок, цього року святкуватимуть Різдво у родинному колі", – написав Садовий.

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Нагадаємо, ситуація у Великолюбінському інтернаті набула розголосу восени після повідомлень про систематичне жорстоке поводження з вихованцями.

Діти та випускники інтернату повідомили про те, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям та відправленням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Моніторингова група Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провела перевірку закладу, під час якої виявила серйозні порушення умов утримання дітей.

На момент перевірки, у листопаді 2024 року, у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі перебувало 57 дітей: троє сиріт, 12 дітей у складних життєвих обставинах, 25 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 17 дітей без визначеного статусу.

В інтернаті були відсутні спеціальні навчальні програми для дітей. Водночас понад половина вихованців інтернату не мала особливих освітніх потреб, проте ризикувала отримати атестат спеціальної школи, який може обмежити їхню можливість вибору професії в майбутньому.

Під час перевірки у навчально-реабілітаційному закладі також виявили випадки залякування.

Крім того, моніторингова комісія отримала свідчення про те, що дітям вводили препарати, які спричиняють втрату здатності рухатися.

До того ж, під час візиту перевірки виявилося, що дітям не надають зубних щіток, пасти та туалетного паперу.