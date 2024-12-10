Скандал у спецшколі на Тернопільщині: адвокатка заявляє про підробку документів і тиск на свідків

Адвокатка розповіла про ситуацію у спецшколі на Тернопільщині

Ситуація у Новосільській спеціальній школі на Тернопільщині, де під час моніторингу правозахисники виявили численні порушення прав дітей, залишається невирішеною навіть після місяця публічного розголосу.

Про це повідомляє адвокатка Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці спецзакладу у складі моніторингової групи.

За її словами, дітей досі утримують у небезпечних умовах, відповідальні за порушення особи продовжують працювати у спецшколі, а на свідків та учнів чинять психологічний тиск.

"Документи підробляють, персоналу погрожують"

"Ми отримуємо нові анонімні повідомлення про підробку документів: згод на застосування дітям психотропів, навчальних планів, висновків про освітні потреби. Персоналу погрожують звільненням, свідкам і учням чинять тиск", – пише Мірошниченко.

Вона зазначає, що, попри передані аудіо- та відеозаписи, які підтверджують порушення, місцеві контролюючі органи заявляють про відсутність доказів.

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"Голова Тернопільської ОВА на засіданні спокійно сказав, що у них усе добре, факти перевірені й нічого не знайдено", – додає адвокатка.

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"Перевірку доручили подрузі директорки"

Одним із найгостріших питань у цій ситуації адвокатка називає конфлікт інтересів у розслідуванні.

"Так склалося, що перевірити все доручили комісії під головуванням найкращої подруги директорки спецшколи", – зазначає вона.

Попри те, що директорку відсторонили, всі інші причетні до порушень, зокрема її заступниця, залишаються на своїх місцях.

"Місцеві пишуть, що чоловік заступниці, який тримає в страху кілька сіл, зачастив у Тернопільську ОВА – ту саму, яка має перевіряти виявлені факти", – наголошує Мірошниченко.

Раніше вона стверджувала, що чоловік заступниці директорки закладу користується землею, яку спецшкола безкоштовно отримала від держави.

"Він майже безкоштовно користується цією землею. Тому вони зацікавлені в тому, аби в інтернаті були діти. Він "тримає" там увесь "район". Більшість людей, які готові були давати свідчення, бояться, бо їм там жити", – заявила адвокатка.

"Діти залишаються в небезпеці"

Адвокатка зазначає, що пройшов місяць після публічного розголосу, але діти досі перебувають під впливом безпосередніх кривдників.

"Ми врятували сімох дітей – вони вже повернулися до адекватних, люблячих батьків. Але інші діти залишаються в небезпеці", – пише вона.

За словами Мірошниченко, у таких умовах важливо відсторонити все керівництво закладу, дати дітям та персоналу час і простір для відкритої розмови про зловживання.

"Чому керівництво, яке створило такі умови, досі працює? Хіба це не сигнал для інших схемарів, що можна робити будь-що, бо "влада" сильніша?" – запитує вона.

"УП. Життя" звернулася за коментарями до представників Офісу уповноваженого з прав людини й правоохоронців Тернопільщини та очікує на відповідь.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування фактів порушення прав дітей та насильства щодо них у Новосільській спецшколі на Тернопільщині. Зокрема, поліціянти відкрили провадження щодо сексуального насильства та незаконного поміщення здорової людини в психіатричний заклад.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пригрозив посадовцям обласних військових адміністрацій відповідальністю за бездіяльність після виявлення численних порушень у закладах для дітей на Львівщині та Тернопільщині.

Тоді директорку спецшколи відсторонили від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування з 2 грудня 2024 року. Проте, як стверджує адвокатка Мірочниченко, місцеві бояться свідчити про насильство над вихованцями закладу через залякування чоловіка заступниці директорки, яка досі перебуває на посаді.