Історик Сергій Плохій пішов з посади директора Українського наукового інституту Гарварду

Історик Сергій Плохій пішов із посади директора Українського наукового інституту Гарвардського університету. На цьому посту він перебував протягом 12 років.

Прощальне повідомлення науковця опублікували у соцмережах установи.

"Для мене було честю та привілеєм очолювати Інститут протягом останніх дванадцяти років. Років, на яких відобразилася тривога та виклики війни, а також можливості для просування того, що гасло Гарварду називає "хорошими знаннями" про Україну та регіон.

Я хочу подякувати колегам з Інституту за спільну роботу над покращенням наявних програм та розробкою нових", – йдеться в повідомленні.

Сергій Плохій повідомив, що на посаді його замінить колега Террі Мартін – професор російських студій історичного факультету Гарварду.

РЕКЛАМА:

У 2007 році науковець очолив кафедру української історії імені Грушевського Гарвардського університету. З 2013 року – директора Українського наукового інституту.

У професійній діяльності брав участь у проєкті перекладу англійською мовою "Історії України-Руси" Михайла Грушевського, став співавтором першого підручника про українські церкви, творцем праць про релігійну, культурну історію, а також походження східних слов’ян.

Читайте також : Письменниця Амеліна отримала британську премію Орвелла посмертно

Історик видав книгу "Російсько-українська війна: повернення історії" (The Russo-Ukrainian War: The Return of History), яка ввійшла до списку найкращих за версією The Telegraph.

Нещодавно Сергій Плохів здобув титул почесного доктора Оксфордського університету.