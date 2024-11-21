Відключення повертаються: 15 ідей, чим зайнятися без світла

Зима прийшла, обстріли не припиняються, тож відключення світла тут-як-тут. На щастя, ми вже терті калачі, люди бувалі й таким нас не здивуєш. Сподіваємося, ви потурбувалися, аби бути в теплі та мати змогу приготувати гарячу їжу.

Довгими зимовими вечорами часто буває нуднувато, а ще як без світла! Ми подбали, аби ви мали чим себе зайняти.

"Українська правда.Життя" зібрала для вас 15 ідей, що можна робити під час блекаутів. Тут точно знайдеться щось таке, що вам не спадало на думку!

Спати

У вас більше немає "відмазок", чому не лягти раніше спати. Особливо, якщо за графіком відключень електроенергії ранок у вас буде зі світлом. Почніть нарешті вкладатися не опівночі, а хоча б о 22-ї. А може раніше?

Вчені давно довели, що якість сну суттєво впливає на стан нашого організму, зокрема на роботу мозку. У свіжому цьогорічному дослідженні науковці підтвердили важливість сну для підтримки роботи глімфатичної системи, яка відповідає за очищення мозку від шкідливих речовин. Під час глибокого сну ця система особливо активно працює, видаляючи відходи з мозкової тканини. Недостатній або порушений сон знижує ефективність цієї системи, що може негативно впливати на пам’ять, когнітивні здібності та навіть підвищувати ризик деменції в майбутньому.

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Ось поради, як почати вкладатися раніше максимально плавно та комфортно. Хоча, темрява та зменшення екранного часу і так цьому сприятимуть.

Подбати про душу: медитація, аромотерапія, йога, ванна

Складно знайти на це час поміж щоденних клопотів. Яке тут сповільнення, коли все відволікає, справ багато і не знаєш, за що взятися. Відключення світла в поміч!

Запаліть аромалампу з улюбленими ефірними оліями, придбайте ароматичні свічки чи палички, а, може, вас заспокоює запах ладану? Помоліться або помедитуйте.

Спробуйте стишити голос думок у себе в голові і послухати тишу. Подумки перенесіть себе в улюблене місце, уявіть його до дрібниць і себе у ньому. Це допоможе знизити рівень стресу в організмі.

Коли трохи втихомирили свідомість, час занятися тілом. Як щодо йоги? Якщо ви заздалегідь подбаєте, аби інтернет у вас був не залежно від електроенергії, завжди можна знайти комплекс вправ до душі. Якщо такої можливості немає чи ви раніше ніколи не займалися йогою – пропонуємо базовий комплекс вправ від Української федерації йоги. Базова група асан, які вони пропонуються для знайомства з цією практикою – це бгуджанґасана, пашчимоттанасана, Ардха Матсєндрасана. Слова страшні й незрозумілі, але зараз усе пояснимо :).

Бгуджанґасана (поза кобри)

Вихідне положення:

Лягти на підлогу обличчям вниз. Голову обперти на чоло або підборіддя, з’єднати п’ятки, носки натягнути. Долоні поставити на підлогу трохи попереду голови пальцями вперед, відстань між долонями приблизно 20 см. Максимально розслабитися, особливо зону лопаток.

Виконання вправи:

На вдихові повільно вигнути спину назад. Відчуйте, як напружуєтеся та вигинаєте спину хребець за хребцем – спершу шия, далі поступово аж до попереку. Коли максимально вигнетеся, зафіксуйте тіло на кілька секунд (і не забувайте ритмічно дихати). Виходити з асани потрібно на видиху у зворотній послідовності. Тобто спершу опустити на підлогу поперек, живіт, груди, плечі, шию і врешті голову. Важливо: в основній частині асани, коли ви вигнулися, все тіло має бути напружене. Розслаблення у якихось ділянках нівелює користь вправи. Не поспішайте під час виконання.

Пашчимоттанасана (поза розтягування спини)

Вихідне положення:

Лежачи на спині. Ноги разом, руки вздовж тіла. Розслабтеся та вирівняйте дихання.

Виконання вправи:

На вдихові повільно заведіть прямі руки за голову, витягніться від кінчиків пальців рук до кінчиків пальців ніг. Видихаючи сядьте, з руками, витягнутими прямо вздовж вух (руки й тулуб на одній прямій), і далі поступово нахиляйтеся до ніг, ніби хтось тягне за руки. Відчуйте, як поступово згинається хребет від попереку до шиї. Зафіксуйте положення продовжуйте ритмічно дихати.

Вихід з асани у зворотній послідовності: спочатку витягнути підборіддя вперед, прогнутися шиєю, грудним відділом, підняти тіло, потім повільно лягти на спину. Ось ще один варіант цієї ж асани.

Ардха Матсєндрасана (поза напів скручування)

Вихідне положення:

Сядьте, підігнувши ноги під себе. Слідкуйте за спиною та за диханням.

Сядьте на підлогу вліво, ноги при цьому лишаються у попередньому положенні.

Закиньте праву ногу через ліве коліно. Ліва п’ята при цьому має опинитися біля правого стегна.

Виконання вправи:

Покладіть праву руку позаду себе, а ліву підійміть вгору, поверніться вправо та закиньте за праву ногу. Можна взятися за стопу для зручності.

Плечі мають бути також розвернуті вправо. Якщо закинути руку тяжко – зігніть її в ліктеві та доторкніться до свого правого плеча. Таким чином, оборот корпусу утримуватиме ваш лікоть.

Затримайтеся у цьому положенні на кілька секунд. Дихайте спокійно, впевніться, що у плечах не відчувається напруга. Опустіть ліву руку до стопи (якщо торкалися до плеча), підніміть її вгору, поверніть плечі, опустіть вниз зліва та сядьте знову на ноги. Повторіть вправу так само на інший бік.

Після йоги гарно б булькнути в гарячу ванну з якоюсь сіллю, бомбочкою чи пінкою. Час на це є, світла немає, то чому б і ні? Влаштуйте повний релакс для тіла, воно буде вам вдячне.

Зайнятися сексом та дослідженням себе

Пам’ятаєте пісню Грін Грей та дурнуватий жарт, родом з 2010-го – "темнота друг молодьожи"? То чом же не обернути це нині на плюси! Брак освітлення зіграє на користь вашій розкутості, якщо ви досі не прокачали її у сексолога чи психолога.

Крім того, коли один канал відчуттів заблокований, інші посилюються. Накупляйте іграшок для дорослих і досліджуйте себе чи один одного. Спробуйте рольові ігри або інтимні настолки, презервативи, які світяться у темряві, або лубриканти із ефектом, що зігівають чи охолоджують.

Поговоріть з партнером відверто про свої бажання – свічки, гірлянди чи й просто темрява сприятимуть цьому.

Купити телескоп і дивитися на зірки

Що точно і майже щодня можна роздивитися у телескоп – це Місяць. Прогляньте тематичні сайти, поблукайте сторінками обсерваторій, там часто публікують оголошення про сприятливі для спостереження за небесними тілами періоди.

Ціни на телескопи в мережі стартують від тисячі гривень. За ці гроші ви отримаєте найпростіший пристрій, але зможете зрозуміти, чи підходить вам таке заняття. Це цікаво, та заспокійливо.

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Грати в настолки

Ідеально – зібрати компанію на Мафію. Піца чи паста, тематичні костюми, італійська музика. Якщо такий антураж для вас занадто, у найближчому мультимаркеті можна обрати гру до смаку: старий-добрий "Крокодил", карткова гра з мемами, ігри з питаннями для розмов. Якщо вас лише двоє – завжди є звичайні гральні карти і "Дурень".

Читати

Так-так, і темрява цьому не завадить. У дитинстві, мабуть, кожному книголюбу хоч раз та доводилося дочитувати цікаву книжку з ліхтариком в темному закапелку чи під ковдрою.

Тепер є спеціальні девайси, які дозволять не псувати зір, але читати в затишку й напівтемряві. За запитом "ліхтарик для читання" гугл видає таке різноманіття, що очі розбігаються. Ліхтарики-закладки, гнучкі ліхтарики, які чіпляються на бортик ліжка чи й на саму книжку, світодіодні лампи, які кладуться просто на сторінку і рівномірно освітлюють текст.

Закутайтеся в плед, заваріть смачний чай чи какао з зефірками, візьміть печиво чи горішки і проведіть так пару годин.

Робити заготівлю (котлети в морозилку, голубці)

Як немає світла, холодильник і морозилку краще зайвий раз не відкривати. Але ж заготовки туди зробити можна. Заздалегідь наліпити велику тацю котлет (з кілограма фаршу виходить приблизно 20 штук), голубців, сирників чи вареників, натерти моркву, розділити порційно і заморозити (зекономить час, коли будете готувати засмажку). Заморозите, як з’явиться світло, а зробити все це можна і з ліхтариком чи гірляндами.

До речі, ми раніше писали про те, скільки часу можна зберігати продукти поза холодильником, аби вони не попсувалися. Коли увімкнуть електроенергію перевірте, чи немає у вас в холодильнику того, що чудово проживе без нього.

Наводити порядки в тумбочках, ліках і місцях, куди не доходять руки. Перебрати гардероб

Ви теж, коли доходить діло до якоїсь тумби, яку давно не розбирали, залипаєте там на пів дня? Косметичні засоби, в яких треба перевірити терміни придатності, аптечка, спеції, хустинки і шапки, сумки – яка шафка вже місяцями чекає свого часу у вас? Так поступово наведете порядок до свят у всьому домі, навіть не помітивши цього.

Робити святковий декор своїми руками

Розвісьте нарешті гірлянди, вже можна. За вікном геть незатишно, а вдома буде трохи казки. Що ще можна зробити? Сніжинки на вікна й гірлянди зі сніжинок, плести різдвяного павука чи готувати для нього солому, робити великі кулі з пап’є маше або конструювати паперові зірки. Яскраве освітлення для цього не обов’язкове.

Складати списки справ

Спланувати – це вже зробити пів справи. Списки, що дарувати рідним і близьким. Що з цього купити, а що вже є. Список продуктів, справ до свята, планів на тиждень, мрій. Список країн, які відвідаєте після перемоги зі своїми близькими чи міст України, де ще не бували, але дуже хочете.

У списків є кілька неочевидних переваг. Вони допомагають тривожним людям відчувати контроль над ситуацією, відповідно зменшують рівень стресу. Допомагають концентруватися на конкретних, а не абстрактних речах та відчувати власну успішність – коли викреслюєш вже виконане.

Йти в гості

Разом веселіше. В одне з відключень складіть список друзів, рідних та близьких, яких ви давно не навідували. Зідзвоніться, побалакайте й домовтеся зустрітися. Раптом у вас ще й не співпадають графіки відключень – то взагалі супер. У темні часи краще триматися разом і хай темрява в домівках нам у тому допомагає. Прихопіть по дорозі в гості настолки, схоже, збирається компанія :).

Опанувати нові хобі

Закладаюся, є багато речей, які ви давно хотіли спробувати і все ніяк не вистачає часу. Співати? Готувати коктейлі? Плести теплі речі чи іграшки з отієї модної турецької пряжі з петельками (Алізе пуфі)? Для цього, до речі, не треба багато світла – петельки великі й плетуться вироби пальцями. А ще це дуже приємно – пряжа ніжна-ніжна. Можна спробувати крутити свічки з вощини, для цього також не треба повноцінне освітлення. Накрутите собі для домашнього затишку чи на подарунок рідним. Так само можна й крутити окопні свічки, захисники будуть раді такому гостинцю.

Завести домашнього улюбленця

Так, це велика відповідальність. Так, це додаткові клопоти. Але це й також безмежна радість і потіха. Ваші відключення світла будуть минати за іграми з пухнастими. Кіт залюбки поскаче за іграшкою чи складе вам компанію у спробах почати лягати раніше спати. Пес витягне на прогулянку в будь-яку погоду й змусить більше рухатися. Не готові на такі великі кроки – заведіть пацюка. Домашні щурі дуже розумні, милі і люблять гратися й спілкуватися з людьми.

Гуляйте!

Не знаємо, які ще причини вийти зі свого барлогу вам вигадати. Рух, свіже повітря і простір зміцнить ваше здоров’я, профілактуватиме депресію та допоможе тримати себе у формі. Візьміть собі за звичку виходити щовечора на какао або чай і йди їх брати в якийсь віддалений від дому кіоск. Чи беріть з дому термос і йдіть його пити на лавочку в парк. Вдома темно і нудно – то чого там сидіти.

Згадати минуле

Наберіть батькам чи бабусям-дідусям і розпитайте про минуле. Що ви любили, коли були геть дітьми? Що любили вони? Чи подорожували вони в молодості? Чи пам’ятають своїх бабусь і прабабусь? Розпитайте імена прародичів та дати їхніх життів, сімейні секретики й дрібниці. Запишіть це – на диктофон чи в блокнот. Настане час, коли для ваших дітей ця інформація буде на вагу золота.

Поностальгуйте за старими фото. Шкільні альбоми з випускного, студентські фото (певна, там є цікаві речі, про які ви вже й самі давно забули). Коли ще це робити, як не в блекаут. Старі фото допоможуть усвідомити: врешті і це мине.