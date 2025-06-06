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Вимагають гроші за сесію? Як діяти та куди звертатися

Віра Шурмакевич — 6 червня, 15:12
Вимагають гроші за сесію? Як діяти та куди звертатися
VitalikRadko/Depositphotos

Сесія – час перевірки знань студентів, і кожен мріє скласти її успішно.

Утім, трапляються ситуації, коли викладач натякає на хабар або прямо вимагає його за оцінку. Це – корупція і порушення закону.

Як діяти у таких випадках, куди звертатися та яка відповідальність передбачена – розповіли у Безоплатній правничій допомозі.

Хабар – це різновид неправомірної вигоди. Тут йдеться не лише про гроші. Це можуть бути:

  • подарунки, коштовності, техніка;
  • право власності на майно або користування ним;
  • безоплатне надання послуг (прибирання, ремонт тощо).
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За вчинене корупційне правопорушення несуть відповідальність обидві сторони – той, хто дає хабар, і той, хто його отримує.

За це передбачене покарання у вигляді:

  • сплати штрафу у розмірі від 17 до 68 тисяч гривень;
  • пробаційний нагляд до трьох років;
  • позбавлення волі від двох до чотирьох років (в окремих випадках від 8 до 12 років);
  • заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки (з конфіскацією майна або без такої).

"Своєчасне добровільне повідомлення про факт хабаря звільняє від кримінальної відповідальності", – зазначили юристи.

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Куди звертатися, якщо вимагають гроші за сесію?

У такому випадку радять звертатися до:

  • студентського самоврядування або профспілки навчального закладу;
  • керівництва вишувузу;
  • лінії довіри Міністерства освіти і науки України;
  • Національної поліції;
  • Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
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Як повідомити про вимагання грошей на лінію довіри МОН?

Це можна зробити кількома способами:

  • надіслати звернення на електронну скриньку [email protected];
  • зателефонувати за номером 0 800 504 570;
  • через офіційний сайт Міністерства освіти і науки.

У повідомленні потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання заявника, опис порушення та прізвище, ім’я і по батькові особи, яка, ймовірно, вчинила корупційне правопорушення, її посаду та місце роботи.

Як повідомити про вимагання грошей у правоохоронні органи?

Насамперед потрібно підготувати та надати докази – це може бути аудіо- чи відеозапис, розповіді свідків (одногрупників чи інших працівників вишу).

Потім напишіть заяву за місцем розташування навчального закладу. Або ж зверніться до НАЗК. Це можна зробити за телефоном (044) 200 06 91 чи надіслати повідомлення на електронну пошту [email protected].

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