Вимагають гроші за сесію? Як діяти та куди звертатися
Сесія – час перевірки знань студентів, і кожен мріє скласти її успішно.
Утім, трапляються ситуації, коли викладач натякає на хабар або прямо вимагає його за оцінку. Це – корупція і порушення закону.
Як діяти у таких випадках, куди звертатися та яка відповідальність передбачена – розповіли у Безоплатній правничій допомозі.
Хабар – це різновид неправомірної вигоди. Тут йдеться не лише про гроші. Це можуть бути:
- подарунки, коштовності, техніка;
- право власності на майно або користування ним;
- безоплатне надання послуг (прибирання, ремонт тощо).
За вчинене корупційне правопорушення несуть відповідальність обидві сторони – той, хто дає хабар, і той, хто його отримує.
За це передбачене покарання у вигляді:
- сплати штрафу у розмірі від 17 до 68 тисяч гривень;
- пробаційний нагляд до трьох років;
- позбавлення волі від двох до чотирьох років (в окремих випадках від 8 до 12 років);
- заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки (з конфіскацією майна або без такої).
"Своєчасне добровільне повідомлення про факт хабаря звільняє від кримінальної відповідальності", – зазначили юристи.
Куди звертатися, якщо вимагають гроші за сесію?
У такому випадку радять звертатися до:
- студентського самоврядування або профспілки навчального закладу;
- керівництва вишувузу;
- лінії довіри Міністерства освіти і науки України;
- Національної поліції;
- Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Як повідомити про вимагання грошей на лінію довіри МОН?
Це можна зробити кількома способами:
- надіслати звернення на електронну скриньку [email protected];
- зателефонувати за номером 0 800 504 570;
- через офіційний сайт Міністерства освіти і науки.
У повідомленні потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання заявника, опис порушення та прізвище, ім’я і по батькові особи, яка, ймовірно, вчинила корупційне правопорушення, її посаду та місце роботи.
Як повідомити про вимагання грошей у правоохоронні органи?
Насамперед потрібно підготувати та надати докази – це може бути аудіо- чи відеозапис, розповіді свідків (одногрупників чи інших працівників вишу).
Потім напишіть заяву за місцем розташування навчального закладу. Або ж зверніться до НАЗК. Це можна зробити за телефоном (044) 200 06 91 чи надіслати повідомлення на електронну пошту [email protected].