Тварина залізла у взуття на балконі: в Сумах двох людей вкусили кажани

Зазвичай кажани не нападають на людей, але можуть вкусити, якщо відчують небезпеку

В Україні триває сезон міграції кажанів, які в пошуках місць для зимівлі часом потрапляють у людські домівки. На Сумщині внаслідок зустрічі з дикими тваринами постраждали двоє людей – у них виявили укуси рукокрилих.

Один постраждалий натрапив на кажана, коли той заліз у взуття, яке сушилося на балконі, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

До іншого чоловіка зграя рукокрилих також залетіла на балкон.

"Хлопець намагався їх відігнати, але один кажан його укусив за руку", – розповіли у МОЗ.

У міністерстві зауважують, що обидва постраждалі вчасно звернулися по медичну допомогу і отримали курс лікування і щеплень проти сказу.

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"Зазвичай на людей ці тварини не нападають, якщо їх не лякати чи провокувати, — укус є реакцією самозахисту від небезпеки", – пояснили у МОЗ.

Які симптоми сказу в людей та коли вони проявляються?

Інкубаційний період захворювання в людини триває від 7 днів до 3 місяців, говорять у Міністерстві охорони здоров’я. Водночас в деяких випадках цей термін може тривати понад рік. На це впливають:

локалізація укусів;

кількість ран;

глибина пошкоджень ділянок тіла;

вид тварини, яка переносила інфекцію;

вірусне навантаження – кількісний показник вірусу в організмі.

"Інфікуватися від хворої на сказ тварини можна через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, а також через потрапляння зараженої збудником слини на слизові оболонки або ушкоджену шкіру людини", – пояснюють у МОЗ.

У міністерстві розповідають, що першими симптомами сказу можуть бути неприємні відчуття на місці укусу, як-от печіння, свербіж, поколювання або почервоніння шкіри.

Також у випадку інфікування людина може відчувати біль уздовж нервів, що забезпечують зв’язок ушкодженої ділянки з центральною нервовою системою.

Крім того, перші симптоми можуть нагадувати грип – в людини підвищується температура тіла, виникає нудота, втома, а також головний біль.

Згодом з’являються неврологічні ознаки сказу:

агресивність і дратівливість;

розгубленість;

галюцинації;

судоми;

хаотичні рухи та підвищене збудження;

надзвичайна чутливість до яскравого світла, дотику;

надмірне виділення слини, утруднене ковтання;

боязнь води.

Як поводитися, якщо кажан залетів у будинок?

У відомстві наголошують, що при виявленні диких тварин у помешканні важливо поводитися спокійно, щоб не спровокувати агресивну поведінку.

Там рекомендують перейти в інше приміщення та зателефонувати за номером 112 або звернутися за допомогою до служби порятунку тварин.

Раніше працівники Команди порятунку тварин міста Києва розповідали, що всі кажани, які проживають на території України, занесені до Червоної книги.

В період осінньої міграції – від кінця серпня і до жовтня – тварини повертаються з лісів до міст і часом потрапляють в небезпечні для життя пастки поблизу людських домівок.

Тому не варто намагатися завдати шкоди наляканій тварині, яка випадково залетіла у приміщення.

Як діяти у випадку укусу кажана?

Якщо кажан все ж встиг вкусити, необхідно негайно потрапити в заклад охорони здоров’я, де фахівці нададуть необхідну медичну допомогу та проведуть курс антирабічних щеплень.

Якщо звернутися до лікаря найближчим часом немає змоги, можна попередньо промити рану мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран чи етиловим спиртом 70% або розчином йоду 5%.

Однак ці методи не допоможуть уникнути зараження, тому до медзакладу слід потрапити за першої можливості.

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Як зазначають в Міністерстві охорони здоров’я, курс вакцинації від сказу допомагає уникнути хвороби в 96-99% випадків.

Загалом щеплень роблять п’ять – у нульовий день (день звернення до лікаря), згодом – на третій, сьомий, 14-й та 28-й дні.

У відомстві наголошують, що вакцина проти сказу не має протипоказань, тому отримати надійний захист від небезпечного захворювання може.

"У деяких випадках (глибокі або широкі укуси, контакт із потенційними переносниками) окрім вакцини вводиться антирабічний імуноглобулін, який дає негайний захист — ще до того, як запрацює вакцина", – додають у міністерстві.

Раніше ми розповідали, скільки в Україні існує видів кажанів та чому деяких з них люди майже ніколи не зустрічають.