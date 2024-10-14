ОВА: Від початку 2024 року з окупованої Херсонщини повернули 217 дітей
За перші десять місяців 2024 року з окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули 217 дітей.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Із початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 212 дітей із [тимчасово окупованої] Херсонської області", – повідомив він у зверненні.
Останніми з російської окупації повернулися семеро дітей – три хлопчики та чотири дівчинки віком від 7 до 17 років.
Усі вони наразі перебувають безпечному місці та отримують необхідну допомогу, додав Прокудін.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали чотири родини з дітьми, а на початку місяця сім'ї із шістьма дітьми покинули підконтрольні РФ частини Херсонщини та Запорізької областей.
Батьки дітей розповідали, що росіяни примушували дітей навчатися у школах, де запровадили освітню програму РФ. Крім того, маленьких українців примушували брали участь у відзначенні російських свят.
Дорослі постійно відчували тиск, адже через відсутність російських документів в їхніх домівках проводили безпідставні обшуки озброєні військові країни-агресорки.
Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія викрадає українських дітей і заохочує своїх громадян "усиновлювати" їх.
За словами омбудсмена, історія російської політикині Марії Львової-Бєлової – перший відомий громадськості, але не єдиний випадок викрадення на "всиновлення" української дитини.