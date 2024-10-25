МОН оголосило переможців конкурсу на створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів

Шість вишів візьмуть участь у створенні мережі стартап-шкіл – МОН

Міністерство освіти і науки визначило шість переможців конкурсу для участі у створенні мережі стартап-шкіл – акселераторів-інкубаторів.

Це – виші з усієї країни, йдеться на сайті установи.

Мережа стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів дозволить студентам під час навчання втілювати у життя свої стартапи.

Переможцями стали:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Національний університет "Одеська політехніка".

Серед критерії для відбору – наявність успішних прикладів комерціалізації наукових і науково-технічних результатів досліджень, розвиток інноваційної інфраструктури, досвід співпраці з бізнесом і потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.

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Переможці отримають до 1,5 мільйона гривень на розвиток стартап-шкіл. Їх мають реалізувати протягом 2024-2026 років.

Виші можуть спрямовувати надані кошти на:

проведення науково-технічних розробок для перетворення ідей у стартапи;

придбання обладнання для функціонування стартап-школи та проведення досліджень;

оплату послуг (фінансових, консалтингових, маркетингових, юридичних та освітніх) для розвитку стартапів;

заробітну плату працівників, сплату податків і зборів, потрібних для реалізації науково-технічного проєкту.

Головні функції стартап-шкіл

Підтримка і розвиток стартапів:

пошук ідей і механізмів підтримки для стартапів;

фінансова й консультаційна підтримка на всіх етапах розвитку;

розроблення бізнес-моделей та інвестиційних стратегій, допомога в пошуку інвесторів;

сприяння першій реалізації інноваційної продукції;

надання доступу до офісної інфраструктури, обладнання та науково-технічних розробок;

організація демонстрацій для інвесторів.

Координація співпраці:

налагодження бізнес-зв’язків між інноваторами та реальним сектором економіки;

взаємодія з іншими університетами, науковими установами, а також Фондом розвитку інновацій.

Освітня й консультаційна діяльність:

надання консультацій з розвитку бізнесу, супроводу стартапів та участі в міжнародних програмах (Horizon Europe, COST тощо);

проведення заходів для популяризації інноваційної діяльності та стартап-екосистеми.

Нагадаємо, у МОН відповіли на поширені питання студентів щодо грантів на навчання у "Дії".