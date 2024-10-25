МОН оголосило переможців конкурсу на створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів
Міністерство освіти і науки визначило шість переможців конкурсу для участі у створенні мережі стартап-шкіл – акселераторів-інкубаторів.
Це – виші з усієї країни, йдеться на сайті установи.
Мережа стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів дозволить студентам під час навчання втілювати у життя свої стартапи.
Переможцями стали:
- Національний авіаційний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Київський академічний університет;
- Сумський державний університет;
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Національний університет "Одеська політехніка".
Серед критерії для відбору – наявність успішних прикладів комерціалізації наукових і науково-технічних результатів досліджень, розвиток інноваційної інфраструктури, досвід співпраці з бізнесом і потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.
Переможці отримають до 1,5 мільйона гривень на розвиток стартап-шкіл. Їх мають реалізувати протягом 2024-2026 років.
Виші можуть спрямовувати надані кошти на:
- проведення науково-технічних розробок для перетворення ідей у стартапи;
- придбання обладнання для функціонування стартап-школи та проведення досліджень;
- оплату послуг (фінансових, консалтингових, маркетингових, юридичних та освітніх) для розвитку стартапів;
- заробітну плату працівників, сплату податків і зборів, потрібних для реалізації науково-технічного проєкту.
Головні функції стартап-шкіл
Підтримка і розвиток стартапів:
- пошук ідей і механізмів підтримки для стартапів;
- фінансова й консультаційна підтримка на всіх етапах розвитку;
- розроблення бізнес-моделей та інвестиційних стратегій, допомога в пошуку інвесторів;
- сприяння першій реалізації інноваційної продукції;
- надання доступу до офісної інфраструктури, обладнання та науково-технічних розробок;
- організація демонстрацій для інвесторів.
Координація співпраці:
- налагодження бізнес-зв’язків між інноваторами та реальним сектором економіки;
- взаємодія з іншими університетами, науковими установами, а також Фондом розвитку інновацій.
Освітня й консультаційна діяльність:
- надання консультацій з розвитку бізнесу, супроводу стартапів та участі в міжнародних програмах (Horizon Europe, COST тощо);
- проведення заходів для популяризації інноваційної діяльності та стартап-екосистеми.
Нагадаємо, у МОН відповіли на поширені питання студентів щодо грантів на навчання у "Дії".