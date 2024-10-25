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МОН оголосило переможців конкурсу на створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів

Альона Павлюк — 25 жовтня, 14:56
МОН оголосило переможців конкурсу на створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів
Шість вишів візьмуть участь у створенні мережі стартап-шкіл – МОН
alebloshka/Depositphotos

Міністерство освіти і науки визначило шість переможців конкурсу для участі у створенні мережі стартап-шкіл – акселераторів-інкубаторів.

Це – виші з усієї країни, йдеться на сайті установи.

Мережа стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів дозволить студентам під час навчання втілювати у життя свої стартапи.

Переможцями стали:

  • Національний авіаційний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Київський академічний університет;
  • Сумський державний університет;
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  • Національний університет "Одеська політехніка".

Серед критерії для відбору – наявність успішних прикладів комерціалізації наукових і науково-технічних результатів досліджень, розвиток інноваційної інфраструктури, досвід співпраці з бізнесом і потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.

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Переможці отримають до 1,5 мільйона гривень на розвиток стартап-шкіл. Їх мають реалізувати протягом 2024-2026 років.

Виші можуть спрямовувати надані кошти на:

  • проведення науково-технічних розробок для перетворення ідей у стартапи;
  • придбання обладнання для функціонування стартап-школи та проведення досліджень;
  • оплату послуг (фінансових, консалтингових, маркетингових, юридичних та освітніх) для розвитку стартапів;
  • заробітну плату працівників, сплату податків і зборів, потрібних для реалізації науково-технічного проєкту.

Головні функції стартап-шкіл

Підтримка і розвиток стартапів:

  • пошук ідей і механізмів підтримки для стартапів;
  • фінансова й консультаційна підтримка на всіх етапах розвитку;
  • розроблення бізнес-моделей та інвестиційних стратегій, допомога в пошуку інвесторів;
  • сприяння першій реалізації інноваційної продукції;
  • надання доступу до офісної інфраструктури, обладнання та науково-технічних розробок;
  • організація демонстрацій для інвесторів.

Координація співпраці:

  • налагодження бізнес-зв’язків між інноваторами та реальним сектором економіки;
  • взаємодія з іншими університетами, науковими установами, а також Фондом розвитку інновацій.

Освітня й консультаційна діяльність:

  • надання консультацій з розвитку бізнесу, супроводу стартапів та участі в міжнародних програмах (Horizon Europe, COST тощо);
  • проведення заходів для популяризації інноваційної діяльності та стартап-екосистеми.

Нагадаємо, у МОН відповіли на поширені питання студентів щодо грантів на навчання у "Дії".

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