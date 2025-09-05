Лісовий: Школи отримають всі підручники до 15 вересня

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що школи отримають всі підручники до 15 вересня. Цьогоріч потреба у них збільшилася на 12%.

Про це очільник МОН повідомив під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

За його словами, у 2025 році загальна потреба у підручниках склала понад 8,6 мільйона примірників зі 110 найменувань. Це на 12% більше, у 2024 році.

"Цього року ми реалізували нову модель створення підручників, яка охоплює апробацію, що забирає додатково 4 місяці на розробку. А також провели експертизу електронних додатків, які стали обов’язковими", – зазначив Лісовий.

Він додав, що попри нові вимоги та виклики, пов’язані з війною, до 30 липня надрукували 100% підручників. Станом на 1 вересня школи прийняли 84% з них.

На 5 вересня показник прийнятих підручників складає 88%. Завершення облікових процедур триватиме до 15 вересня.

Лісовий зауважив, що йдеться лише про підручники для 8-х класів Нової української школи. Всі інші класи забезпечені підручниками на 100%.

Крім того, понад 2,8 мільйона примірників доставили видавництва напряму до шкіл.

Нагадаємо, 3 вересня голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що станом на 1 вересня навчальні заклади досі не отримали частину підручників.

За його інформацією, станом на ранок 1 вересня школам доставили 81,6% примірників за старим механізмом та 44,5% – за новим механізмом (безпосередньо від видавництв).

У червні уряд змінив правила доставлення підручників до закладів освіти. За новими правилами заклади освіти отримуватимуть підручники (крім електронних) і посібники (за винятком призначених для учнів з особливими освітніми потребами) безпосередньо від видавництв.