Скандал із формою у київському ліцеї на паузі: директорка третій тиждень на лікарняному

Скандал через форму у ліцеї Києва: директорка досі на лікарняному

У Києві все ще не завершили службове розслідування щодо директорки ліцею №109 імені Т. Г. Шевченка, яка 2 вересня не пустила у заклад дітей без шкільної форми.

Вона перебуває на лікарняному вже 20 днів.

Про це повідомили в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської районної адміністрації Києва у відповідь на запит "УП. Життя".

Там зазначили, що директорка продовжила лист непрацездатності до 26 вересня. Тому вивчення обставин інциденту назвали неможливим.

Нагадаємо, 2 вересня у соцмережах поширили відео, на якому директорка київського ліцею №109 не пускає на територію школи дітей, одягнених у шорти. Натомість вона пропонує учням повернутися додому і переодягнутися.

Через це деякі батьки написали звернення до освітньої омбудсменки Надії Лещик. Вони заявили, що через дії очільниці ліцею діти зазнали публічного приниження та стресу.

Омбудсменка наголосила, що жоден із законів не передбачає обов’язкової шкільної форми для учнів, а відсторонення їх від занять порушує право на освіту.

У Печерській районній адміністрації перепросили в батьків та дітей та повідомили про початок службового розслідування.

Згодом в Управлінні освіти райадміністрації повідомили, що не можуть завершити службове розслідування, оскільки директорка перебуває на лікарняному. Він мав тривати до 8 вересня.