УПЦ МП звернулася у поліцію через зйомки проєкту про різдвяну їжу в Києво-Печерській лаврі – адвокат

Представники УПЦ МП з Києво-Печерської лаври звернулися до правоохоронців через зйомки випуску проєкту "Реальна історія" про традиційну різдвяну їжу, які проводили в Трапезному храмі Святих Антонія і Феодосія. Раніше в Національному заповіднику заявили, що створення там відео не порушує законодавство.

У створенні ролику брав участь кулінар та ресторатор Євген Клопотенко.

Про звернення до поліції представників УПЦ МП повідомив адвокат Микита Чекман.

За його словами, в УПЦ МП заявили, що зйомки відео на території Києво-Печерської лаври "мають ознаки розпалювання релігійної ворожнечі", а автори ролику нібито "здійснили наругу над святинею та образу вірян".

"Знімаючи та публічно демонструючи кулінарне шоу в молитовному храмі, Євген Клопотенко порушує та нехтує установленими в суспільстві церковними канонами, релігійними традиціями та правилами, проявляє неповагу до релігійної спільноти та її цінностей, чим викликає образу вірян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями", – йдеться в повідомленні адвоката.

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За його словами, в УПЦ МП зйомки випуску проєкту в "діючому місці для богослужінь" назвали "неетичною поведінкою".

У діях авторів вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу – умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинені організованою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Редакція "УП. Життя" звернулася до поліції Києва з проханням прокоментувати інформацію про звернення і очікує на відповідь.

Раніше на ютуб-каналі проєкту "Реальна історія" опублікували випуск про традиційну різдвяну їжу. Ролик зняли в приміщенні Трапезного храму Святих Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври.

Священник Православної церкви України та ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрої Георгій Коваленко назвав обурення через зйомки на території заповідника "московським ІПСО".

Він зауважив, що Трапезна палата, де тривали зйомки, – приміщення, яке можна називати банкетною залою або чернечою їдальнею.

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" додали, що від моменту заснування Трапезну палату використовували для вживання їжі, а не проведення урочистостей.

"Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття.

Росія і проросійські сили системно використовують Лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Ми закликаємо всіх перевіряти інформацію, а також бути уважними до провокацій, які часто поширюються ворогом", – пояснили там.