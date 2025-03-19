"Знищують заклад": керівниця притулку на Київщині відповіла на закиди в недогляді за тваринами

Засновниця притулку "Сіріус" на Київщині заперечила інформацію про нібито неналежні умови утримання тварин. Раніше зооволонтери звинуватили керівництво закладу в жорстокому поводженні з чотирилапими, заявивши, що хворі тварини страждають від нестачі їжі й води.

У коментарі для "УП. Життя" Олександра Мезінова заявила, що інформація, яку поширили в соцмережах, загрожує існуванню закладу та ставить під ризик життя тварин.

Наразі в притулку проживають близько 3200 тварин, зокрема собак та котів. Керівниця "Сіріусу" зізнається, що доглядати за такою кількістю тварин непросто, адже навіть налити всім води займає чимало часу. Водночас засновниця притулку заперечила інформацію про те, що тварини там нібито страждають від нестачі їжі та води.

"Їжа є. Звичайно, хочеться, щоб її були більші запаси, особливо після пережитої окупації. Ми маємо сухий корм, часом готуємо каші з м'ясом, але це на велику кількість собак це зробити дуже складно", – додала Олександра.

"Замість діалогу – протистояння": засновниця притулку про спілкування з волонтерками

Засновниця закладу заявила, що особисто не отримувала зауважень чи побажань щодо покращення умов утримання тварин від волонтерок, які висунули закладу звинувачення.

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"Замість діалогу люди розпочали протистояння, але ніколи не заглиблювалися в роботу притулку. Я завжди кажу гостям притулку, щоб повідомляли, якщо є якість проблеми – десь щось прибити чи змінити підлогу. Але з ними (волонтерками – ред.) немає діалогу, через це я припинила це спілкування", – пояснила засновниця "Сіріуса" і додала, що заборонила цим волонтеркам приїжджати до притулку.

Що керівниця "Сіріусу" відповідає на звинувачення у смерті тварин та нестачі їжі для них?

Олександра Мезінова вважає, що непорозуміння між нею та волонтерками почалися після випадку зі смертю одного з собак. Засновниця "Сіріусу" каже, що попри численні застереження, відвідувачки закладу кинули у вольєр із тваринами курячі шиї. Через це чотирилапі напали на одного з них та завдали йому важких ран, що зрештою призвело до смерті.

За словами Мезінової, тоді волонтерки звинуватили заклад у недогляді за собакою, який помер. Відвідувачки притулку стверджували, що тварини буцімто кидалися на їжу через голод.

"Нормально класти щось смачненьке у вольєр з однією собакою, зокрема те, що потрібно довго жувати, а не з'їсти відразу. Але коли ви кидаєте це кільком тваринам, вони обов'язково будуть сваритися. Буде дуже велика бійка, можливі навіть летальні наслідки. Вони живуть у зграї, тому це нормальна поведінка.

Тоді я не викликала поліцію, хоча мала б. Не хотіла, бо це ж наші волонтери", – каже керівниця "Сіріусу".

Також засновниця притулку впізнала на одному з опублікованих волонтерками фото вихованця закладу, який мав дуже хворобливий вигляд через худорлявість – на спині тварини можна чітко побачити ребра.

Жінка пояснила, що стан чотирилапого повʼязаний з "нервовими проблемами" та дирофіляріозом (паразитарним захворювання, яке спричиняють гельмінти), а не браком їжі.

"Ми його переселили і згодом почали лікування. Зараз він має майже нормальний вигляд, хоча потрібно ще трохи працювати. Мені здається, в новому місці йому подобається. Він уже зовсім інший – веселий, гарний. Дуже рада, що так усе закінчилося, бо з цими паразитами бувають летальні випадки", – поділилася Олександра.

"Вони знищують притулок": як на діяльність "Сіріуса" вплинули звинувачення

Олександра зауважила, що після поширення інформації про нібито неналежні умови утримання тварин у притулку туди навідалися працівники поліції та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби).

Засновниця "Сіріусу" стверджує, що за результатами моніторингу попередньо не отримала зауважень щодо стану звіринця та тварин у ньому.

"Вони казали про те, що нічого такого не побачили. Визнали, що в собак є певний запас їжі, вода на території та в мисках. Звичайно, є певні питання, які треба вирішувати", – розповіла керівниця притулку.

Натомість жінка визнала, що подекуди тварини хворіють, а вольєри в притулку потребують оновлення. Для спорудження нових помешкань для тварин (вартістю 50 тисяч гривень кожен) у "Сіріусі" шукають спонсорів. Однак дехто з них на тлі звинувачень щодо притулку вже відмовилися надати допомогу.

"Мені дуже боляче бачити, як розвивається цей хейт. Через це від нас ідуть спонсори. Паралізована робота – від цього страждають собаки, бо (через перевірки деякі з них — ред.) не можуть потрапити на операції. Так знищують притулок", – розповіла керівниця звіринця.

Олександра зізналася, що побоюється, що після хвилі негативної уваги до закладу її вихованців можуть отруїти догхантери (люди, які займаються вбивством собак), які активізувалися в соцмережах.

Крім того, засновниця "Сіріусу" переймається, що інформація про нібито нездатність зоозахисників допомагати тваринам, може активізувати розмови про евтаназію безпритульних.

"Я дуже обурена діями хейтерів через активізацію догхантерів і те, що вони розганяють спонсорів. Ми просто беззахисні. Чесно кажучи, в мене шок і паніка, я вже дуже втомилася", – поділилася Олександра.

Про які звинувачення йдеться?

Нагадаємо, нещодавно волонтерки опублікували світлини з притулку "Сіріус" у соцмережах і звинуватили його керівництво в жорстокому поводженні та неналежних умовах утримання тварин.

Зокрема активістка Олена Гончар заявила про нестачу їжі та води, що, за її словами свідчить про критичну ситуацію із доступом чотирилапих до найнеобхіднішого.

Волонтерка стверджувала, що небайдужі люди писали про проблеми тварин з притулку у чаті, до якого входило, зокрема, керівництво закладу. Жінка заявила, що працівники "Сіріуса" переважно ігнорували зауваження.

Тоді в соцмережах притулку відреагували на звинувачення, які назвали неправдивими.

"Фото хворих тварин, зроблені під час їхнього лікування або після важких ситуацій (наприклад, окупації, або коли тварину тільки привезли), не можна виривати з контексту та використовувати для хейту. Лікування потребує часу, і не завжди цей процес виглядає естетично", – раніше прокоментували в "Сіріусі".