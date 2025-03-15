Скільки українських шкіл мають підключення до інтернету? Розповіли в МОН
В Україні переважна більшість шкіл (96%) мають підключення до інтернету. Натомість перед початком повномасштабної війни ситуація була краща.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Дмитро Завгородній в інтерв'ю для "Дзеркала тижня".
"За нашими даними, 96% шкіл мають доступ до Інтернету, із них 22% підключені до мережі Інтернет дротовим широкосмуговим доступом зі швидкістю 100 і більше Мбіт/с.
Перед вторгненням 99% усіх шкіл країни були підключені до Інтернету різної якості (кращої чи гіршої), проте зараз маємо частину шкіл на прифронтових територіях, де взагалі немає зв’язку, що й вплинуло на зниження охоплення", – пояснив представник МОН.
Дмитро Завгородній додав, що ситуація з покриттям якісним інтернетом серед українських шкіл "непогана", натомість проблеми мають заклади у віддалених гірських школах. За його словами, у відомстві шляхами розв'язання цієї проблеми вважають встановлення в таких школах Starlink або приєднання їх до оптоволоконного інтернету.
Заступник міністра освіти і науки зауважив, що подекуди розв'язати питання доступу школярів та педагогів до інтернету заважає відсутність мережі в населеному пункті, де розташований заклад.
"Якщо інтернету немає в населеному пункті, очевидно, його немає і в школі. І це точно не питання до директора школи, воно більш глобальне", – вважає Дмитро Завгородній.
Він додав, що до повномасштабного вторгнення в Україні запустили програму "Інтернет-субвенція", за якою школи отримали роутери, відтак – доступ до швидкісного інтернету.
"Інтернет у сучасному світі – це базова послуга, як опалення, електроенергія. Якщо ми, як громада, купуємо школі інтерактивні дошки і комп'ютери, маємо також подумати про те, що без інтернету воно не працюватиме", – застеріг Завгородній.
За його словами, держава має забезпечити доступ до якісного інтернету там, де цього не роблять оператори зв'язку.
"У цій ситуації держава може забезпечити якісний зв'язок на віддалену територію, і цим активно займається Міністерство цифрової трансформації. Але забезпечення цього зв'язку пізніше – відповідальність громад", – пояснив заступник міністра.
Нагадаємо, з січня 2021 року в Україні запрацювали нові санітарні правила для шкіл, які затвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Одна зі змін передбачала офіційний дозвіл використовувати в закладах освіти дротове і бездротове підключення до інтернету.