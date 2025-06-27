ЮНІСЕФ: Майже 70% українців мають неповні знання про батьківство і лише 20% відвідали спецкурси

В Україні близько 67% батьків не мають доступу до базових ресурсів, які допомагають у вихованні дітей.

Ситуація з освітніми програмами ще гірша – лише 20% українців відвідували хоча б один спеціалізований курс для батьків.

Про це свідчать результати нового опитування ЮНІСЕФ.

За їхніми даними, 86% респондентів вважають за необхідне впровадження Національної програми підтримки батьківства.

Окрім того, українські батьки повідомляли про брак важливої інформації, необхідної для хорошого виховання та розвитку дитини. Зокрема, вони відчувають потребу більше знати про:

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грудне вигодовування ;

доступ до соціальних послуг;

піклування про себе;

захист від насильства .

Також 21% респондентів заявили, що планують народження дитини найближчим часом, а 26% відкладають цю подію. Серед головних причин – повномасштабна війна та загальна нестабільність у країні.

Експерти з’ясували, що майже третина батьків – 32% – досі застосовують суворі методи виховання, зокрема фізичні покарання, як-от ляпаси.

Натомість 40% дорослих, які вже є батьками або ж лише планують ними стати, підтримують виховання без гендерних стереотипів, тоді як 23% досі дотримуються традиційних уявлень про роль чоловіка й жінки.

Переважна більшість – 89% – українських батьків усвідомлюють критичну роль емоційного зв'язку у розвитку дитини та формуванні відчуття безпеки. Вони також знають, як доглядати за немовлям, а також спілкуються та граються з дітьми.

Дослідження провели компанії Rating Group та Advanter Group за аналітичної підтримки Центру соціальних змін та поведінкової економіки у травні 2025 року.

Воно є продовженням національного опитування, яке Gradus Research спільно з Advanter Group та Центром соціальних змін і поведінкової економіки здійснили у листопаді 2024-го. Українців запитували про планування батьківства, навички та рівень обізнаності в різних аспектах виховання та розвитку дітей.