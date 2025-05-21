Китай може стати новим головним донором ВООЗ: там пообіцяли більші внески

У Китаї заявили, що протягом наступних п'яти років нададуть Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) додаткові 500 мільйонів доларів. Більші внески в роботу організації зроблять країну новим головним донором замість США.

Про це повідомив віцепрем'єр Державної ради Китаю Лю Гочжун у Женеві, де тривала щорічна асамблея ВООЗ, інформує Reuters.

Про рішення Китаю стало відомо на тлі пошуку організацією додаткового фінансування після того, як головний донор США вирішив вийти зі складу ВООЗ у 2026 році.

"Зараз світ стикається з наслідками односторонності та політики сили, що створює серйозні проблеми для глобальної безпеки охорони здоров’я. Багатостопні відносини – це надійний шлях до подолання труднощів", – заявив Лю Гочжун.

Нагадаємо, в січні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про те, що країна виходить зі складу ВООЗ у 2026 році. Рішення він пояснив тим, що організація нібито неправильно реагувала на пандемію COVID-19, а також буцімто надмірним впливом країн-учасниць. Останній закид у ВООЗ згодом спростували.

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Через скорочення фінансування США організації довелося зменшити керівну команду та обмежити свою діяльність. ВООЗ уже переглянула свій бюджет на 2026-2027 роки та вирішила скоротити витрати на 21% до 4,2 мільярда доларів.

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Новий бюджет мають схвалити на асамблеї наступного тижня. Він передбачає збільшення внесків країн-учасниць на 20% протягом наступних двох років. Очікується, що зміни зроблять Китай новим головним донором ВООЗ замість Штатів.

Крім того, США скоротили надання іноземної допомоги USAID, що суттєво порушило постачання ліків проти ВІЛ у восьми країнах, зокрема Україні.

У ЗМІ стверджували, що адміністрація Трампа нібито розглядає шляхи реформування ВООЗ, зокрема завдяки призначенню американця на посаду наступного генерального директора.