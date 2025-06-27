В Одесі оголосили підозру посадовцям через смерть 1-річного хлопчика, тіло якого знайшли у морозилці

Поліція завершила розслідування смерті однорічного хлопчика, тіло якого знайшли у морозилці в одній з одеських квартир.

Крім матері та її співмешканця, підозру повідомили посадовими особами, які мають захищати права дітей.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Наприкінці січня 2025 року правоохоронці виявили тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси.

Малюк мешкав з 18-річною матір’ю, її 44-річним співмешканцем, який провів понад 12 років у в’язниці за майнові злочини, і старшою на рік сестрою.

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За даними слідства, хлопчик отримав термічні опіки кількох ділянок тіла, через що втрачав свідомість і мав проблеми з диханням. Проте мати та її співмешканець не звернулися до лікарів. Внаслідок бездіяльності дитина померла.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала опікова хвороба, яка ускладнилася розвитком жирової емболії – стан, за якого частина жирової тканини мігрує через кровоносну систему до судини та блокує кровотік.

Щоб приховати смерть хлопчика, співмешканець матері обмотав його тіло у плівку, поклав у сумку та сховав у морозильну камеру. Воно пролежало там близько двох тижнів.

Жінці та її співмешканцю висунули обвинувачення за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення без допомоги малолітнього, який перебуває у небезпечному для життя стані, що призвело до смерті. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Крім цього, жінці також повідомили про підозру за статтею 166 ККУ – злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років), а чоловіку – за частиною 1 статті 297 ККУ – наруга над тілом померлого (покарання у вигляді штрафу, пробаційного нагляду або позбавлення волі на строк до 3 років).

Матеріали справи передали до суду. Дворічну дівчинку, яка також виховувалась у цій родині, передали до дитячого закладу.

Крім того, слідчі відкрили провадження за частиною 2 статті 137 ККУ щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених здійснювати захист прав та інтересів дітей, які не виконали своїх службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що призвело до смерті малолітньої дитини. Розслідування за цим фактом триває.

Раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив службу у справах дітей і центр соціальних служб Одеси в бездіяльності через цю трагедію.