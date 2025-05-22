На Житомирщині судитимуть матір, яка не лікувала сина з вадою серця – дитина померла

У Звягелі на Житомирщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річної жінки, яку підозрюють у невиконанні обов’язків з догляду дитини.

За даними слідства, її бездіяльність призвела до смерті немовляти, повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Померлий хлопчик був другою дитиною в родині. Після народження йому встановили діагноз – вроджена вада серця.

Медики рекомендували провести оперативне втручання у віці 6–8 місяців. Операція була безкоштовною, однак мати, знаючи про загрозу для життя, не доправила дитину до медзакладу.

Кримінальне провадження проти жінки розпочали у 2024 році.

РЕКЛАМА:

Як уточнює поліція Житомирщини у коментарі "УП. Життя", хлопчику провели операцію, але після цього жінка не звернулася до лікарів за подальшою допомогою.

Офіційного батька у дитини не було, хоча жінка мала співмешканця.

Поліція відкрила провадження за статтею 166 Кримінального кодексу (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило смерть) та скерувала його до суду.

Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. Також органи опіки вирішили вилучити з родини старшу дитину.

Нагадаємо, раніше у Чернігові суд постановив не віддавати найстаршій матері України Валентині Підвербній її 14-річну доньку. Дівчинка перебуватиме під опікою в новій родині до свого повноліття.