Трагедія на "Титані": як компанія OceanGate обходила правила, що призвело до катастрофи судна

Компанія OceanGate, яка організовувала екскурсії до затонулого "Титаніка" та чий підводний човен вибухнув під час занурення, присвоювала пасажирам робочі посади.

Так вона намагалася обійти федеральні правила для пасажирських суден, повідомили у The Washington Post.

OceanGate брала шестизначні суми за занурення до уламків "Титаніка" на своєму експериментальному судні "Титан".

Згідно зі свідченнями колишньої співробітниці компанії Ембер Бей, пасажири отримували звання "спеціалістів місії". Але їхня робота не була "спеціалізованою" – вони тримали в руках гайкові ключі та рахували рибу, яка траплялася їм на очі.

"Це явно спроба обійти американські правила щодо пасажирів", – заявив у Карл Стенлі, керівник туристичного бізнесу Stanley Submarines в Гондурасі, який занурювався до "Титаніка".

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За словами Бей, зарплати, акції компанії чи медичну страховку пасажири не отримували. Навпаки – вони платили за своє перебування у "Титані".

Співзасновник OceanGate Гільєрмо Зонлейн розповів, що підводні човни поділялися на три категорії:

рекреаційні – перевозили лише власника і його гостей, які ні за що не платили;

пасажирські – перевозили клієнтів, які оплачували занурення;

дослідницькі – перевозили власників разом з екіпажем і дослідниками.

Як стверджує Зонлейн, саме для пасажирських суден було найбільше правил, яких компанія намагалася уникати, щоб залишатися прибутковою.

Він заявив, що OceanGate вигадувала безліч варіантів, як посадити людей на борт, не називаючи їх пасажирами. Один із них полягала в тому, щоб дати клієнтам частку компанії. В іншій ішлося про те, щоб платити пасажирам по долару, аби вони вважалися екіпажем.

Також компанія думала назвати свій підводний човен дослідницьким судном. Це визначення було досить широким і дозволяло залучати людей, які тренуються, навчаються або допомагають дослідникам.

Однак зупинилася на "спеціалістах місії".

Також Карл Стенлі повідомив про проблеми з корпусом судна. Він спускався на глибину 3,6 кілометра під час першого занурення на "Титані". Стенлі був у складі другого екіпажу після того, як генеральний директор Стоктон Раш здійснив одиночне занурення.

Перед зануренням Раш попередив тих, хто був на борту, про сильний шум. За словами Стенлі, тоді він зміг розпізнати джерело звуку – корпус з вуглецевого волокна, який ламався під тиском води.

Крім того, OceanGate не подавала "Титан" для класифікації – добровільного процесу, який є стандартним в індустрії підводного туризму. Класифікаційні компанії працюють з виробниками підводних суден на етапі проєктування і перевіряють їх під час експлуатації.

Нагадаємо, підводний човен "Титан" компанії OceanGate вирушив у приватну місію до уламків "Титаніка" у червні 2023 році. 18 червня зв’язок із ним зник.

На його борту "Титана" було п’ятеро членів екіпажу – бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, а також виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш.

Під час пошукової операції на дні океану виявили уламки підводного судна. Вони свідчать про те, що "Титан" зазнав "катастрофічної імплозії" – тобто вибуху, спрямованого всередину. Ймовірно, причиною руйнування був тиск.

7 липня 2023 року компанія OceanGate припинила свою діяльність.

Наразі причини катастрофи розслідують Берегова охорона США та Національна рада з безпеки на транспорті.

Так, нещодавно під час слухань експрацівник компанії заявив, що за 6 днів до занурення батискаф зламався.