Смертельна місія до "Титаніка": експрацівник компанії каже, що за 6 днів до занурення батискаф зламався

Колишній науковий керівник компанії OceanGate, яка організувала трагічну місію до "Титаніка", заявив, що за кілька днів до початку занурення на борту "Титана" трапилася поломка.

Про це повідомив колишній співробітник компанії Стівен Росс під час слухань у ході розслідування трагедії, яка забрала життя п’ятьох осіб, пише CNN.

За його словами, за шість днів до вибуху під час занурення на "Титані" відбувся збій. Несправність призвела до того, що п’ять осіб екіпажу були притиснуті до корми підводного човна протягом щонайменше години.

Через проблему з баластною цистерною, яка контролювала плавучість човна, платформа субмарини перевернулася на 45 градусів, внаслідок чого її задня частина опинилася зверху.

"Пілот врізався в задню перегородку, решта пасажирів перекинулися, я опинився на задній перегородці, один пасажир висів вниз головою, двоє інших встигли схопитися за носову торцеву кришку", – сказав Стівен Росс, додавши, що тоді ніхто не постраждав.

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Занурення довелося закінчити передчасно.

Як згадує Стівен Росс, "Титан" зрештою полагодили, але для цього "знадобилося чимало часу". Однак йому не відомо, чи після ремонту корпус човна пройшов повторну перевірку.

Перед початком трагічної місії, як повідомляли Стівену Россу, підводний човен "зачепився за перешкоду під час буксирування вночі". Команда OceanGate вважала, що причиною цього було покинуте знаряддя для риболовлі.

На думку Стівена Россі, таке пояснення "не було переконливим", але йому невідомо, чи судно зазнало тоді будь-яких пошкоджень.

Колишній науковий керівник також заявив, що підводний апарат не перевіряла Берегова охорона США в 2021, 2022 чи 2023 роках. Тобто "Титан" не проходив обов’язкової перевірки третьою стороною, про що повідомляли і раніше.

Стівен Росс під час слухань згадав, що раніше трапилося ще кілька схожий інцидентів. Зокрема, в 2022 році під час спливу на поверхню води на борту "Титана" працівники компанії почули гучний звук, який нагадував удар.

"Було обговорення вибуху з екіпажем, фахівцями місії та вченими. Теорія походження звуку полягала в тому, що, ймовірно, відбулося зміщення корпусу тиску в його металевій підставці, що, коли він повернувся на місце, він міг створити такий гучний шум", – розповів він.

У ході наступного занурення з ладу вийшли елементи керування двигунами.

Нагадаємо, підводний човен "Титан" компанії OceanGate вирушив у приватну місію до уламків "Титаніка" у червні 2023 році.

"Тут усе гаразд", – йшлося в одному з останніх повідомлень, що надіслали з борту.

18 червня із судном втратили зв’язок.

На його борту було п’ятеро членів екіпажу – бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, а також виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш.

7 липня 2023 року компанія OceanGate припинила свою діяльність.

Виявлені на дні океану уламки "Титана" свідчать, що судно зазнало "катастрофічної імплозії" – тобто вибуху, спрямованого всередину. Ймовірно, причиною руйнування був тиск.

Наразі розслідування причин катастрофи проводить Берегова охорона США та Національна рада з безпеки на транспорті.