"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"

Розслідування вибуху на судні "Титан", який здійснював подорож до уламків "Титаніка", показало, що борт субмарини не пройшов необхідної перевірки, а команда поспішала почати занурення.

Дані щодо роботи над місією стали відомі під час серії слухань, які проводить Берегова охорона США у межах розслідування трагедії, повідомляє The Guardian.

Завдяки візуальному відтворенню подорожі стало відомо, що під час мандрівки члени екіпажу за допомогою текстових повідомлень спілкувалися з персоналом на кораблі підтримки "Полярний принц".

"Тут усе гаразд", – йшлося в одному з останніх текстів, що надіслали з борту "Титана".

Незадовго після цього, 18 червня 2023 року, підводний човен вибухнув.

ВІДЕО ДНЯ

Представники берегової охорони вважають, що вплинути на справність субмарини могло тривале зберігання – протягом семи місяців.

За їхніми словами, корпус корабля перед запуском також не пройшов стандартну процедуру перевірки третьою стороною.

Колишній технічний директор компанії OceanGate, яка володіла човном "Титан", Тоні Ніссен засвідчив, що команда поспішала запустити місію в приватне підводне дослідження.

Коли його запитали, чи відчували працівники тиск, він відповів: "100%".

Уповноважені особи, які проводять дослідження, також поцікавилися в Ніссена, чи вважає він, що тиск з боку співзасновника компанії Стоктона Раша, поставив під загрозу безпеку судна.

"Ні... на це питання важко відповісти, тому що ми могли проводити нескінченні тестуванні завдяки необмеженому часу та бюджету", – після тривалої паузи сказав він.

Крім того, колишній технічний директор розповів, що в 2018 році під час тестового випробування в "Титан" влучила блискавка. На його думку, це могло пошкодити корпус субмарини.

Тоні Ніссена звільнили з OceanGate в 2019 році. За його словами, цьому передувала його заборона запустити судно в подорож до уламків "Титаніка". Тоді він повідомив Стоктону Рашу, що "Титан" "працює не так, як ми думали".

Колишній працівник компанії сказав, що пізніше підводний корабель усе ж пройшов випробування та налаштування перед зануренням. Він також повідомив, що не довіряв оперативному персоналу компанії і навіть на прохання Стоктона Раша відмовився пілотувати підводний апарат.

Тоні Ніссен стверджує, що працювати на Раша було "важко", адже співзасновник компанії часто переймався через витрати на графіки виконання робіт. Крім того, побажання Стоктона Раша змінювалися кожного дня, каже Ніссен.

Наразі Берегова охорона США здійснює найвищий рівень розслідування морських аварій, аби з’ясувати причину трагедії на борту "Титана".

Очікується, що після завершення слухань працівники служби передадуть висновки на підтвердження начальнику відділення. Також паралельне розслідування руйнування "Титана" проводить Національна рада з безпеки на транспорті.

"Неможливо підібрати слова, що могли би полегшити втрату сімей, які постраждали від цього трагічного інциденту. Але ми сподіваємося, що це слухання допоможе пролити світло на причину трагедії та запобігти повторенню подібного", – сказав Джейсон Нойбауер з відділу розслідувань берегової охорони, який очолював слухання.

Нагадаємо, підводний човен "Титан" зник під час експедиції до затонулих уламків "Титаніка" 18 червня 2023 року.

На його борту були п’ятеро туристів – бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш.

Згодом працівники Берегової охорони США виявили уламки субмарини на морському дні. Це засвідчило те, що "Титан" вибухнув під час занурення, внаслідок чого загинув його екіпаж.

Виявилося, що підводний човен "Титан" компанії OceanGate, побудований з вуглецевого волокна, сертифікували лише на занурення до 1,3 тисячі метрів – це набагато менше за глибину, де лежать уламки "Титаніка".

7 липня компанія OceanGate, яка організувала екскурсії до затонулого "Титаніка", припинила свою діяльність.

У серпні 2024 року сім’я француза Поля-Анрі Наржоле, який загинув під час приватної подорожі, подала позов на 50 мільйонів доларів проти компанії OceanGate. Родина звинувачує власників субмарини в грубій недбалості, що призвела до смерті екіпажу.