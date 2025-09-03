Собака Джессі, що втратила господаря під час обстрілу Києва, повернулася до родини

Собака Джессі, яка втратила свого господаря внаслідок російської атаки РФ на Київ 28 серпня, повернулася до родини. Тварина житиме з рідними загиблого господаря.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"У Джессі знову є дім. Дім, де її люблять, де жила її людина, якій вона була вірна до останнього", – йдеться у повідомленні.

Історія Джессі зворушила багатьох українців. Протягом двох днів собака марно чекала на господаря поблизу зруйнованого під'їзду багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці.

Тварина так і не дочекалася його. Тож надзвичайники забрали її до себе та пообіцяли дбати про Джессі. Для неї створили зручні умови для адаптації.

"Сьогодні (2 вересня – ред.) Джессі повернулася до своєї справжньої родини. Вона знову поруч із тими, кого знає й любить із дитинства – із сином Романом та онукою свого загиблого господаря.

Життя триває. Історія Джессі – про біль, але й про надію, любов і незламний зв’язок, який дарує віру в світло", – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, 28 серпня РФ атакувала українські міста, зокрема постраждав Київ. Внаслідок обстрілу в столиці загинули 25 людей, зокрема четверо дітей. Раніше ми розповідали, що про них відомо.