Шукає новий дім: історія пса Тома, чиї господарі загинули внаслідок атаки РФ на Київщину

Німецька вівчарка з кличкою Том, чиї господарі загинули внаслідок російського обстрілу Київщини, "шукає" нову домівку.

Під час обстрілу Броварів 24 січня 5-річний Том встиг сховатися в гаражі, де просидів увесь наступний день, нікого не підпускаючи до себе та до машини загиблого подружжя.

Собаку прихистили працівники благодійного фонду "12 вартових", що допомагає безпритульним тваринам.

"Два дні тому "Шахед" влучив у його домівку в Броварах, родина загинула (чоловік і жінка). Лишилися дорослі діти, але вони розгублені, переживають своє горе. Спільної мови з собакою та рішення для неї всередині родини не мають", – розповідають в організації.

Наслідки обстрілу Броварів 24 січня "Осиротілий" пес Том

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Зоозахисників попросили забрати Тома, тож поки що пес перебуває під їхньою опікою. Тварину зможуть віддати новим господарям після кастрації та вакцинації.

"Ми намагаємося подолати дикий стрес та не чіпаємо його. Заспокійливе, смачна їжа та спокій – поки дії такі. Пес адекватний, не атакує, просто сильно боїться, тому на контакт поки що не йде.

Це чистокровний німець, 5 років, очевидно, що жив в любові. Шукаємо нову родину, яка зможе відігріти його та з повагою віднесеться до його горя", – кажуть зоозахисники.

Нагадаємо, раніше у Лимані військові помітили самотнього пса, який продовжує охороняти руїни свого дому після обстрілу РФ. А восени 2022 року помер пес Крим, який постраждав внаслідок ракетного удару по Дніпру і "плакав" на руїнах будинку.