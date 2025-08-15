Іспанець, який знищив ацтеків: США передали Мексиці 500-річний документ з підписом її завойовника

Американське Федеральне бюро розслідувань повернуло Мексиці викрадений 500-річний документ, підписаний іспанським конкістадором Ернаном Кортесом.

Це одна з 15 сторінок, які зникли з національних архівів Мексики між 1985 і 1993 роками, повідомляють BBC та CNN.

Документ був написаний після того, як Кортеса призначили губернатором Нової Іспанії – колонії Іспанської імперії, що проіснувала з 1521 року до початку ХІХ століття на території сучасної Мексики.

На рукописній сторінці 1527 року йдеться про платежі для забезпечення експедицій – "відкриття земель прянощів", тобто районів Східної та Південної Азії.

Репатріація документа відбулася на тлі політичної напруги між Мексикою та США через мита, запроваджені адміністрацією Трампа, та суперечки щодо нелегальної міграції.

Але ФБР заявило, що США, як один із найбільших споживачів антикваріату, зобовʼязані протидіяти торгівлі артефактами.

"Такі речі вважаються захищеною культурною власністю та представляють цінні моменти в історії Мексики, тому мексиканці зберігають їх у своїх архівах для кращого розуміння історії", – сказала спеціальна агентка ФБР з розслідування злочинів у сфері мистецтва Джессіка Діттмер.

У ФБР додали, що нікого не притягнуть до відповідальності за викрадення документа, оскільки сторінка кілька разів переходила з рук в руки після злочину.

Ще один документ Ернана Кортеса ФБР повернуло Мексиці у 2023 році. Агентство планує репатріювати й інші зниклі сторінки.

Довідково: Ернан Кортес (1485-1547) – кастильський конкістадор і колонізатор Мексики, який з 1511 року брав участь у завоюванні Куби під проводом Дієго Веласкеса, з 1519 року очолив іспанську експедицію, що призвела до знищення імперії ацтеків, а потім став губернатором і генерал-капітаном Нової Іспанії.

Перебуваючи в Мексиці, організував експедиції на північ і першим серед європейців досяг Нижньої Каліфорнії.