У Папи Римського раптово погіршився стан здоров'я: його перевели на штучну вентиляцію легень

Папа Римський Франциск, якого раніше госпіталізували для лікування пневмонії, пережив неконтрольоване стиснення бронхіальних м'язів. Через це стан понтифіка "раптово погіршився" – його перевели на штучну вентиляцію легень.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Там розповіли, що глава католицької церкви 28 лютого пережив одиничний епізод бронхоспазму – небезпечного стану, за якого через стиснення бронхіальних м'язів погіршується приплив кисню і виведення вуглекислого газу з організму.

Внаслідок цього Папа Римський вдихнув блювотну масу, що призвело до "раптового погіршення" його стану.

"Святішому Отцеві негайно зробили бронхіальну аспірацію, щоб очистити його дихальні шляхи, і під'єднали до неінвазивної штучної вентиляції легенів, що покращило рівень кисню [в крові]", – розповіли у Ватикані.

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Там додали, що під час проведення процедур Папа Франциск залишався у свідомості, однак прогнози щодо його стану "залишаються стриманими".

"Знадобиться орієнтовано від 24 до 48 годин, аби мати можливість оцінити клінічний стан Папи після одиничного епізоду бронхоспазму.

Завдяки неінвазивній штучній вентиляції показники кисню повернулися до рівня, подібного до того, що був до нападу", – додали у пресслужбі Святого Престолу.

Нагадаємо, 14 лютого Папу Римського госпіталізували для лікування бронхіту після кількох днів хвороби. Тоді у Ватикані зауважили, що очільник церкви мав проблеми зі здоров'ям, адже у 21 рік йому видалили частину легені.

Пізніше в понтифіка діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а його стан описали "складною клінічною ситуацією".

22 лютого у Ватикані заявили, що Папа Франциск перебуває в критичному стані – йому провели переливання крові. Незадовго після цього в нього виявили ознаки "легкої" ниркової недостатності, які нібито змогли врегулювати за кілька днів.

Кілька днів тому стан здоров'я понтифіка "незначно" покращився, тобто його ситуацію більше не вважали критичною. 26 лютого комп'ютерна томографія "показала нормальний розвиток" запалення в його легенях.