Стан Папи Франциска покращується: він більше не потребує штучної вентиляції легень

Стан здоров’я Папи Римського Франциска покращується. Він більше не потребує штучної вентиляції легень вночі.

Про це повідомляє Vatican News із посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Крім того, у Папи зменшилися потреби у високопотоковій кисневій терапії. Завдяки моторній і респіраторній фізіотерапії також спостерігається певний прогрес.

Лікарі повідомили, що легеневі інфекції перебувають під контролем, однак побороти їх поки не вдалося.

Аналізи понтифіка перебувають у межах норми, як і температура.

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Оскільки стан Папи стабільний, наступна інформація про його здоров'я очікується не раніше наступного тижня.

Однак чи очолить Папа літургії під час Страсного тижня – поки невідомо.

Нагадаємо, 14 лютого 88-річного Папу Римського госпіталізували з бронхітом.

22 лютого у Ватикані повідомили, що понтифік перебуває в критичному стані – йому провели переливання крові.

26 лютого стан здоров'я понтифіка незначно покращився, але згодом знову погіршився. Через два дні Папа пережив одиничний епізод бронхоспазму.

2 березня після пережитого респіраторного кризу його стан стабілізувався.