Стан Папи Франциска стабілізувався після респіраторного кризу

Стан Папи Римського Франциска, який проходить лікування двосторонньої пневмонії, стабілізувався після пережитого респіраторного кризу.

У Понтифіка більше не було епізодів бронхіальних спазмів, а функція його легень покращується, повідомляють Vatican News.

"Чергова ніч, яку Папа Франциск провів у лікарні, минула спокійно.

Він продовжує самостійно харчуватися і регулярно проходить респіраторну фізіотерапію. Протягом дня не було жодного повторного епізоду бронхоспазму", – йдеться у повідомленні.

У Ватикані стверджують, що протягом вчорашнього дня Папа проходив неінвазійну механічну вентиляцію легень, яку чергували з тривалими періодами високопотокової кисневої терапії.

РЕКЛАМА:

При цьому в нього не фіксували підвищення температури, не виявлено лейкоцитозу, а гемодинамічні показники завжди були стабільними.

Нагадаємо, що у п’ятницю в Папи стався приступ бронхоспазму, що призвів до погіршення респіраторних показників. Через це виникла необхідність у вентиляції легень.

Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні Аґостіно Джемеллі в Римі для лікування бронхіту ще 14 лютого. Тоді у Ватикані зазначали, що понтифік уже кілька днів почувається хворим, тому доручав іншим служителям церкви виголошувати його промови.

Згодом у Папи Франциска діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а його стан охарактеризували як "складну клінічну ситуацію".

Про те, що Папа Римський перебуває в критичному стані, вперше стало відомо ввечері 22 лютого. Тоді у Ватикані повідомили, що Понтифіку провели переливання крові і він отримує кисневу терапію.

Кілька днів тому стан здоров'я понтифіка "незначно" покращився, тобто його ситуацію більше не вважали критичною. 26 лютого комп'ютерна томографія "показала нормальний розвиток" запалення в його легенях.