У першій половині 2025 року розлучилося понад 50 тисяч пар українців: більшість – через суди

Статистика розлучень в Україні за перше півріччя 2025 року

У першій половині 2025 року українці розірвали понад 50 тисяч шлюбів. Більшість – через суди.

Найменше розлучень зареєстрували на заході країни, повідомляє "Опендатабот".

За перші шість місяців шлюб розірвали близько 51,4 тисячі пар. З них 38,7 тисячі зробили це у судах (за даними пошуковика по судових рішеннях "Бабуся"), а ще 12,7 тисячі – у РАЦСах (за даними Міністерства юстиції).

Розлучитись у РАЦСі можливо, якщо у подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.

Розлучення у судах

Абсолютним лідером за кількістю розлучень у судах стала Дніпропетровська область. Тут розлучилось 5188 пар – це 13% від усіх судових рішень.

РЕКЛАМА:

Друге місце за кількістю розірваних шлюбів посідає Київ (3544), а третє – Одеська область (3121).

Кількість розлучень у судах, зареєстрованих у першій половині 2025 року Опендатабот

Загалом 45% усіх розлучень зосереджено у п’яти регіонах: Дніпропетровській, Одеській, Харківській (2880), Київській областях (2567) та безпосередньо Києві.

Без урахування даних з окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень у судах зареєстрували у Закарпатській (777), Волинській (829) та Рівненській областях (839).

Розлучення у РАЦСах

Лідерами за кількістю розірваних шлюбів у РАЦСах стали:

Київ – 1780;

Дніпропетровська область – 1252;

Харківська область – 889.

Кількість розлучень у РАЦСах, зареєстрованих у першій половині 2025 року Опендатабот

Окрім прифронтових та частково окупованих регіонів, найменше у РАЦСах розривали шлюби знову на Закарпатті (171), у Чернівецькій (239) та Тернопільській (247) областях.

Нагадаємо, лише за даними Мін’юсту, протягом аналогічного періоду 2024 року в Україні зареєстрували 15,5 тисячі розлучень. Тим часом за весь 2024-й розірвали шлюб 34,2 тисячі пар.