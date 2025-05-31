У США перекинулась вантажівка з вуликами: 250 мільйонів бджіл опинились на волі

Через аварію на волю вирвалися 250 мільйонів бджіл

В американському штаті Вашингтон перекинулася вантажівка, що перевозила вулики, внаслідок чого на волю вирвалися близько 250 мільйонів медоносних бджіл.

Поки фахівці намагаються відшукати та врятувати комах, місцевих застерегли уникати їхніх роїв, повідомляють Associated Press та BBC.

30 травня поблизу канадського кордону на дорозі перевернулася вантажівка, яка перевозила понад 31 тисячу кілограмів вуликів із бджолами. Ймовірною причиною аварії вважають те, що водій не впорався з керуванням на крутому повороті, через що причіп скотився у кювет.

Пізніше зі своїх вуликів втекло близько 250 мільйонів бджіл. На місце прибули представники місцевої влади, екстрених служб та бджолярі, аби врятувати комах. В офісі тамтешнього шерифа поліції кажуть, що протягом найближчих кількох днів планують допомогти "втікачам" повернутися до вуликів та знайти своїх маток.

"Мета – врятувати якомога більше бджіл", – йшлося у повідомленні правоохоронців.

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На відео, яке опублікували в поліції, видно величезну кількість комах, що рояться навколо перекинутої вантажівки.

Місцевим рекомендували уникати району, де сталася аварія, через ймовірність натрапити на рій потенційно небезпечних для людини комах.

Медоносні бджоли відіграють вирішальне значення для постачання харчових продуктів, оскільки запилюють понад 100 сільськогосподарських культур, як-от горіхи, овочі, ягоди та цитрусові.

Протягом останніх років кількість бджіл та інших запилювачів скорочується. Експерти вважають, що причиною цього є паразити, хвороби, зміни клімату, брак харчування та інсектициди – хімічні засоби для захисту рослин від комах.

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Бджолярі часто перевозять мільйони комах з одного місця в інше, щоб не виснажувати ресурси для інших запилювачів, пише The Seatle Times.

Раніше мільйони крихітних мошок заполонили прибережжя Італії. Місцеві закликали владу оголосити надзвичайний стан.