Стрибок лемура і багатодітний восьминіг: конкурс BigPicture-2025 обрав найкращі фото природи

12-й щорічний конкурс BigPicture Photography Competition, який організовує Каліфорнійська академія наук, оголосив переможців 2025 року.

Гран-прі здобула китайська фотографка дикої природи Чжоу Донлінь за світлину "Складне життя лемура" (Lemur’s Tough Life).

У кадр потрапила самиця бурого лемура з Мадагаскару (Eulemur fulvus), яка стрибала з дитинчам на спині, поки її "родичі" спостерігали на відстані.

Щоб зробити цей знімок, фотографка подолала вапнякові скелі й годинами чекала на потрібний момент, пише PetaPixel.

"Складне життя лемура", Чжоу Донлінь BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Чжоу Донлінь – лауреатка багатьох конкурсів фотографії та документального кіно. Її роботи демонстрували у Музеї природознавства в Лондоні, Каліфорнійській академії наук, Музеї природознавства Чжецзяну та на Саміті з охорони дикої природи в Сінгапурі.

Інші переможці 2025 року у різних номінаціях

Водне життя – "Моя мама-восьминіжка" (My Octopus Mother), Кат Чжоу.

“Моя восьминіжка-мама”, Кат Чжоу BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Мистецтво природи – "Незгасима енергія" (Unwavering Energy), Сандра Бартока.

“Невгасима енергія”, Сандра Бартока BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Людина/Природа – "Відродження носорога" (Rhino Rebound), Амі Вітейл.

“Відродження носорога”, Амі Вітейл BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Пейзажі, водні простори та флора – "Крижаний погляд" (Icy Stare), Марцін Ґіба.

“Крижаний погляд”, Марцін Ґіба BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Наземна дика природа – "Частина зграї" (Part of the Pack), Аміт Ешель.

“Частина зграї”, Аміт Ешель BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Крилате життя – "Маленькі будівельники намету" (Tiny Tent Makers), Адвір Баркей.

“Маленькі наметобудівники”, Адвір Баркей BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Фотонарис – "Світ знайомих комах" (The World of Familiar Insects), Такуя Ішігуро.

“Світ знайомих комах”, Такуя Ішігуро BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Кожен із цих переможців отримав по 1 тисячі доларів призових, а лауреатка головної нагороди – 5 тисяч доларів.

Загалом у конкурсі взяли участь тисячі авторів із близько 60 країн світу. Серед них були як аматори, так і відомі митці.

Також до 31 липня триває голосування за найкращих фотографів у номінації Премія глядацьких симпатій (People’s Choice Award).

