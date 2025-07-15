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Стрибок лемура і багатодітний восьминіг: конкурс BigPicture-2025 обрав найкращі фото природи

Олена Барсукова — 15 липня, 20:05
Стрибок лемура і багатодітний восьминіг: конкурс BigPicture-2025 обрав найкращі фото природи
Кат Чжоу/BigPicture Photography Competition

12-й щорічний конкурс BigPicture Photography Competition, який організовує Каліфорнійська академія наук, оголосив переможців 2025 року.

Гран-прі здобула китайська фотографка дикої природи Чжоу Донлінь за світлину "Складне життя лемура" (Lemur’s Tough Life).

У кадр потрапила самиця бурого лемура з Мадагаскару (Eulemur fulvus), яка стрибала з дитинчам на спині, поки її "родичі" спостерігали на відстані.

Щоб зробити цей знімок, фотографка подолала вапнякові скелі й годинами чекала на потрібний момент, пише PetaPixel.

Лемури
"Складне життя лемура", Чжоу Донлінь
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences
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Чжоу Донлінь – лауреатка багатьох конкурсів фотографії та документального кіно. Її роботи демонстрували у Музеї природознавства в Лондоні, Каліфорнійській академії наук, Музеї природознавства Чжецзяну та на Саміті з охорони дикої природи в Сінгапурі.

Інші переможці 2025 року у різних номінаціях

Водне життя – "Моя мама-восьминіжка" (My Octopus Mother), Кат Чжоу.

Восьминіг
“Моя восьминіжка-мама”, Кат Чжоу
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Мистецтво природи – "Незгасима енергія" (Unwavering Energy), Сандра Бартока.

Фотоконкурс 2025
“Невгасима енергія”, Сандра Бартока
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Людина/Природа – "Відродження носорога" (Rhino Rebound), Амі Вітейл.

Носороги
“Відродження носорога”, Амі Вітейл
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Пейзажі, водні простори та флора – "Крижаний погляд" (Icy Stare), Марцін Ґіба.

Фото природи 2025
“Крижаний погляд”, Марцін Ґіба
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Наземна дика природа – "Частина зграї" (Part of the Pack), Аміт Ешель.

Білі вовки
“Частина зграї”, Аміт Ешель
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Крилате життя – "Маленькі будівельники намету" (Tiny Tent Makers), Адвір Баркей.

Кажани
“Маленькі наметобудівники”, Адвір Баркей
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Фотонарис – "Світ знайомих комах" (The World of Familiar Insects), Такуя Ішігуро.

Павуки
“Світ знайомих комах”, Такуя Ішігуро
BigPicture Photography Competition and the California Academy of Sciences

Кожен із цих переможців отримав по 1 тисячі доларів призових, а лауреатка головної нагороди – 5 тисяч доларів.

Загалом у конкурсі взяли участь тисячі авторів із близько 60 країн світу. Серед них були як аматори, так і відомі митці.

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Також до 31 липня триває голосування за найкращих фотографів у номінації Премія глядацьких симпатій (People’s Choice Award).

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