Стрибок лемура і багатодітний восьминіг: конкурс BigPicture-2025 обрав найкращі фото природи
12-й щорічний конкурс BigPicture Photography Competition, який організовує Каліфорнійська академія наук, оголосив переможців 2025 року.
Гран-прі здобула китайська фотографка дикої природи Чжоу Донлінь за світлину "Складне життя лемура" (Lemur’s Tough Life).
У кадр потрапила самиця бурого лемура з Мадагаскару (Eulemur fulvus), яка стрибала з дитинчам на спині, поки її "родичі" спостерігали на відстані.
Щоб зробити цей знімок, фотографка подолала вапнякові скелі й годинами чекала на потрібний момент, пише PetaPixel.
Чжоу Донлінь – лауреатка багатьох конкурсів фотографії та документального кіно. Її роботи демонстрували у Музеї природознавства в Лондоні, Каліфорнійській академії наук, Музеї природознавства Чжецзяну та на Саміті з охорони дикої природи в Сінгапурі.
Інші переможці 2025 року у різних номінаціях
Водне життя – "Моя мама-восьминіжка" (My Octopus Mother), Кат Чжоу.
Мистецтво природи – "Незгасима енергія" (Unwavering Energy), Сандра Бартока.
Людина/Природа – "Відродження носорога" (Rhino Rebound), Амі Вітейл.
Пейзажі, водні простори та флора – "Крижаний погляд" (Icy Stare), Марцін Ґіба.
Наземна дика природа – "Частина зграї" (Part of the Pack), Аміт Ешель.
Крилате життя – "Маленькі будівельники намету" (Tiny Tent Makers), Адвір Баркей.
Фотонарис – "Світ знайомих комах" (The World of Familiar Insects), Такуя Ішігуро.
Кожен із цих переможців отримав по 1 тисячі доларів призових, а лауреатка головної нагороди – 5 тисяч доларів.
Загалом у конкурсі взяли участь тисячі авторів із близько 60 країн світу. Серед них були як аматори, так і відомі митці.
Також до 31 липня триває голосування за найкращих фотографів у номінації Премія глядацьких симпатій (People’s Choice Award).