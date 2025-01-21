Зима з весною стрічається. Коли відзначати Стрітення 2025

Наші предки уважно слідкували за тим, яким буде день Стрітення. Вони вірили, що так можна передбачити, чи скоро відійде зима та настане тепло.

Стрітення – це свято, яке знаменує початок кінця зими, останнє з найбільших християнських свят перед Великоднім постом. Ще будуть морози і холод, може добряче прикидати снігом, але передчуття весни вже витає у повітрі.

Цей день відзначають 2 лютого. Стрітення має як релігійне підґрунтя, так і народно-обрядове. У давнину наші предки намагалися передбачити за погодою, чи надовго ще затримається холод та яким буде врожай. У церкві цього дня відбувається урочиста служба з водоосвяченням та освяченням свічок.

Стрітення Господнє у християнстві

2 лютого християни вшановують подію з Євангелія, яка сталася на 40 день після народження Ісуса Христа. Богородиця та Йосиф принесли своє немовля до храму, щоб посвятити його Богові та віддати за нього символічну жертву.

За тогочасним звичаєм у жертву приносили ягня та голуба. Якщо ж сім’я не мала змоги пожертвувати стільки, дозволялося принести дві голубки. З іконографії бачимо, що земна сім’я Ісуса не була заможною, адже на релігійних зображеннях на честь цього свята бачимо саме дві голубки.

У храмі Марія і Йосиф зустрічають праведного Симеона, який все життя чекав на зустріч з Господом. Коли він побачив Ісуса, то зрозумів, що це і є довгожданий Месія.

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Старець Симеон пророкував про велич Ісуса, його складний шлях та муки, які доведеться пізнати материнському серцю Марії. За переказами, Симеон помер наступного дня після цієї зустрічі й на той час йому було понад 300 років.

Стрітення – це єдине серед дванадесятих (дванадцяти найбільш шанованих) свят у християнстві, яке за уставом одночасно є і Богородичним, і Господнім (тобто таким, яке вшановує і Бога, і Богоматір).

Стрітення в народних звичаях

Наші предки у цей день зазвичай не працювали, а уважно придивлялися до погоди. Старі люди казали, що в цей день "Лютий до березня в гості приїжджає", тож хто кого переборе на Стрітення, такою й буде погода до кінця березня.

Етнограф Василь Скупратівський у своїх книгах згадує інші народні назви цього свята: Зимобор та Громниці. Якщо перша назва легко асоціюється зі значенням свята, то друга не така очевидна. Вона пов’язана зі свічками, які освячували у цей день в церкві. Вважалося, що якщо запалити таку свічку в хаті під час грози, то вона вбереже дім від влучання блискавки та пожежі. Її також вкладали в руки тому, хто помирав, щоб полегшити відхід на той світ.

Свічку після повернення з храму запалювали в домі, "щоб мороз дерев не побив, а весняна повінь посіви не пошкодила". Потім її зберігали на покутті – найголовнішому, почесному кутку в домі, який був розміщений по діагоналі від печі. Скуратівський пише, свічки ці часто мали форму трійці (тризубчасті) та були оздоблені візерунками та розписом.

Стрітенську освячену воду люди наділяли такими ж чудодійними властивостями, як і Йорданську. Її зберігали увесь рік, натирали нею хворі місця, давали пити від пристріту, вроків чи хвороб, викликаних "поганим оком".

Василь Скуратівський пише, що нею також батьки благословляли синів, проводжаючи на війну.

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Прикмети на Стрітення

Свята народно-обрядового календаря були для господарів перш за все можливістю передбачити погоду та відповідно і врожай. Ось які були спостереження наших предків про прихід весни та зиму у давнину:

Якщо на Громницю сонце ясне буде, то більш ніж перед тим снігу випаде всюди.

Як на Стрітення метіль дорогу перемітає, то корм відмітає.

Як на Стрітення капає з стріхи – не найдеться з літа потіхи.

Дуй, не дуй, не к Різдву йде, а к Великодню.

Якщо на Стрітення півень нап’ється на порозі, то на Явдохи (Євдокії, 1 березня) віл напасеться на дорозі.

Якщо вранці випав сніг – на хороший урожай ранніх хлібів; якщо в полудень – зернові будуть середні; увечері – на недорід (неврожай).

Зимобор з відлигою – на ранню і теплу весну; зі снігом – на дощову й тривалу; коли хуга – весна буде пізня й холодна; якщо в цей день не видно сонця – чекай суворих морозів.