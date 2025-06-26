Махінації із закупівлями в Інституті раку: ексдиректору обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд України призначив 30 мільйонів запобіжним заходом для колишнього виконувача обов’язків директора Національного інституту раку (НІП), якому інкримінують участь у схемі масштабного розкрадання.
Про це повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Андрія Шипка.
Крім застави, суд зобов’язав колишнього керівника, а тепер депутата обласної ради:
- прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду;
- повідомляти про зміну місце проживання та роботи;
- не виїжджати з Києва та області без дозволу детектива, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками;
- здати на зберігання всі документи для виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, українські правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час публічних закупівель медичного обладнання для НІП.
НАБУ та САП встановили, що представники компаній з постачання медобладнання та працівники НІП влаштовували позаконкурентну перемогу потрібних пропозицій на публічних закупівлях. Крім того, подекуди вартість товарів штучно збільшували на 50% від початкової ціни, щоб заволодіти більшою сумою.
За попередніми даними, учасники злочинної групи впродовж 2021-2022 років заволоділи понад 231 мільйоном гривень.
У справі підозру отримали шестеро. Керівнику злочинної організації та одному з представників компаній призначили запобіжний захід у вигляді застави, ще одному учаснику схеми – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.