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Махінації із закупівлями в Інституті раку: ексдиректору обрали запобіжний захід

Анна Коваленко — 26 червня, 18:37
Махінації із закупівлями в Інституті раку: ексдиректору обрали запобіжний захід
Колишнього виконувача обов'язки директора підозрюють у розкраданні
Фото: Центр протидії корупції/Telegram

Вищий антикорупційний суд України призначив 30 мільйонів запобіжним заходом для колишнього виконувача обов’язків директора Національного інституту раку (НІП), якому інкримінують участь у схемі масштабного розкрадання.

Про це повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Андрія Шипка.

Крім застави, суд зобов’язав колишнього керівника, а тепер депутата обласної ради:

  • прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду;
  • повідомляти про зміну місце проживання та роботи;
  • не виїжджати з Києва та області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками;
  • здати на зберігання всі документи для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, українські правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час публічних закупівель медичного обладнання для НІП.

НАБУ та САП встановили, що представники компаній з постачання медобладнання та працівники НІП влаштовували позаконкурентну перемогу потрібних пропозицій на публічних закупівлях. Крім того, подекуди вартість товарів штучно збільшували на 50% від початкової ціни, щоб заволодіти більшою сумою.

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За попередніми даними, учасники злочинної групи впродовж 2021-2022 років заволоділи понад 231 мільйоном гривень.

У справі підозру отримали шестеро. Керівнику злочинної організації та одному з представників компаній призначили запобіжний захід у вигляді застави, ще одному учаснику схеми – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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