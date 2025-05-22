Найменше за останні 35 років: у Трампа рекордно скоротили витрати на науку

Науковці отримають менше коштів за щонайменше 35 років

Адміністрація президента США Дональда Трампа рекордно скоротила витрати на фінансування науки – тепер витрати найменші принаймні за останні 35 років.

Попри те, що в Трампа заявили про зменшення витрат на програми різноманітності, скорочення торкається майже кожної галузі науки.

Про це повідомляє The New York Times.

Якщо у 2015-2024 роках у середньому на науку США витрачали два мільярди доларів щорічно, то у 2025-му ця сума скоротилася до 989 мільйонів.

Хоча в Трампа кажуть, що пріоритетами у фінансуванні науки мають бути штучний інтелект, квантова інформатика, біотехнології та ядерна енергетика, зміни торкнуться маже кожної галузі.

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Членкиня наукового комітету Палати представників США Зої Лофгрен заявила, що адміністрація Трампа відмовляє у фінансуванні, яке раніше схвалив Конгрес.

"Те, що вони роблять, не лише незаконно, але й дуже шкодить науковій діяльності та зрештою економіці США", – сказала вона.

Найбільше скорочення передбачено для науки, технологій, інженерії та математики – STEM. У цій галузі скасували 80% фінансування програм, порівняно з 2015-2025 роками. В інших сферах менше коштів очікують на:

математику, фізику та хімію – 67% скорочення;

інженерію – 57%;

біологію – 52%;

науки про Землю – 33%;

комп’ютерні науки – 31%;

соціальні та поведінкові науки – 20%;

технології, інновації та партнерство – 17%.

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"Це не вплине на прогрес сьогодні, але матиме глибокий вплив на довгі роки", – сказав про вплив скорочень технологічної галузі колишній керівник Управління комп’ютерних та інформаційних наук при Національному науковому фонді США Грег Гагер.

Журналісти пояснюють, що зменшені видатки означатимуть слабшу підтримку досліджень на ранніх стадіях, які можуть стати основою майбутніх технологічних досягнень та інновацій.

Крім того, менше грошей на початку кар’єри отримають студенти, аспіранти, постдокторанти та професори, що потенційно зашкодить науковим кадрам країни.

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"Ці скорочення – вершина шкоди, яку завдають власними руками. Якщо їм (адміністрації Трампа – ред.) дасться досягти змін, то це призведе до повільнішого економічного зростання, меншої кількості інновацій, нових технологічних стартапів та ще більше зниження конкурентоспроможності порівняно з Китаєм", – вважає президент Фонду інформаційних технологій та інновацій Роберт Аткінсон.

Фахівці установи стверджують, що Китай, ймовірно, вже переважає США в кількості досліджень та розробок.

На тлі реструктуризації та звільнення працівників Національного наукового фонду, який займається розподілом державних коштів, багато відділів не знають, скільки можуть витратити цього фінансового року, що закінчується 30 вересня.

"Панує повне нерозуміння. Існує плутанина щодо того, скільки грошей ми можемо втратити, а ще тому, що процеси фактично паралізували", – сказав працівник, який не захотів називати свого імені.

Раніше Національний інститут охорони здоров’я США почав масово скасовувати гранти на дослідження, пов’язані з гендерною ідентичністю, інклюзією та екологією.

Через скорочення фінансування Університету Джона Гопкінса довелося вдатися до наймасовішого скорочення і звільнити дві тисячі працівників.

А троє професорів Єльського університету, зокрема Тімоті Снайдер, на тлі нападок адміністрації Трампа на вищу освіту заявили про те, що переїздять до Канади і продовжать роботу в місцевих вишах.