Вчені намагаються з'ясувати, чому в тенетах павуків самці світлячків починають блимати, як самки

Миготять як самки: у Китаї самці світлячків стають приманкою у павутині

Дослідники з Ухані виявили, що самці світлячків, які потрапили в тенета павука-кулеплетеля Araneus ventricosus, починають блимати, як самки. Це приваблює інших самців і вони потрапляють у ті самі тенета.

Водночас вчені не могли з'ясувати, що саме змушує світлячків змінювати своє блимання, йдеться у дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Current Biology, пише The New York Times.

"Ідея про те, що павук може маніпулювати сигналами виду жертви, дуже інтригуюча. Вони чітко показують, що світлячок, який потрапив у павутину, приваблює більше світлячків", – сказав біолог-павук з Університету Веракрус у Мексиці Дінеш Рао.

Вчені спостерігали за павуками та світлячками поблизу рисових полів і ставків. Вони побачили, що самці, які потрапили в пастку, спалахували, використовуючи лише один із двох своїх органів біолюмінесцентного ліхтаря. Світлячки робили один спалах за раз (як самка, що приваблює самця), а не кілька спалахів у швидкій послідовності.

Науковці дослідили 161 павутину зі світлячками. З них вони або забирали павука, або замальовували світлячка чорнилом. Також були дві контрольні групи: в одній вчені зробили обидві дії, а в іншій – лишили все, як є.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Чи може вас вкусити цей павук? Дізнайтеся в ТЕСТІ

Дослідники спостерігали та кожні 5-10 хвилин записували, скільки нових самців піймало у павутину.

Блимання самців, що потрапили в пастку, імітувало блимання самок лише тоді, коли в павутині був присутній павук.

Цікаво, що таке мерехтіння приваблювало у 1,6 раза більше самців.

"Коли ми видалили їх з павутини та дали короткий період відновлення, самці світлячків часто вертались до звичайної схеми багатоімпульсного спалаху", – сказав доктор Дайкінь Лі та Шічанг Чжан з Університету Хубей.

Читайте також : У Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки

Він та його колеги підозрюють, що павуки якимось чином маніпулюють самцями світлячків, щоб ті блимали, як самки.

Науковці переконані, що отрута павука якимось чином змінює біолюмінесценцію світлячка, або коли павук загортає свою жертву, він кусає та пошкоджує світлячка.

Вони також припускають, що отрута павука порушує нормальне блимання світлячка та перешкоджає постачанню кисню до систем світла.

"Загальною стратегією може бути використання хижаками непрямої, динамічної агресивної мімікрії шляхом маніпулювання поведінкою вже спійманої здобичі для створення оманливих сигналів", – сказав доктор Лі.

Він додав, що це може поширюватися за межі зору й до інших органів чуття, таких як нюх і слух.