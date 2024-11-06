Так званому директору "Асканії-Нової" повідомили про підозру: він передавав Росії рідкісних тварин

Коні Пржевальського в "Асканії-Новій" у серпні 2021 року

Так званому директору окупованого українського заповідника "Асканія-Нова" повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. За даними правоохоронців, він передав РФ рідкісних тварин на понад 22 мільйони гривень.

Про перший випадок підозри у вчиненні воєнного злочину проти природно-заповідного фонду повідомили в Офісі Генерального прокурора та Херсонській обласній прокуратурі.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" – найбільший степовий заповідник Європи, який входить до переліку міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО. Крім того, він перебуває під захистом від розграбування Гаазької конвенції.

Офіс Генерального прокурора

За даними правоохоронців, територія заповідника перебуває під тимчасовою окупацією РФ від 24 лютого 2022 року. У березні 2023 року окупаційна влада Херсонщини встановила фактичний контроль над "Асканією-Новою".

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В Офісі Генерального прокурора зауважують, що тоді Росія зареєструвала юридичну особу заповідника та призначила так званого директора.

У ході досудового розслідування встановили, що новий "очільник" "Асканії-Нової" вступив у змову з представниками російського заповідника "Ростовський" та асоціації "Жива природа степу".

Після чого так званий директор передав на територію РФ представників рідкісних та зникаючих видів, що проживали в українському заповіднику.

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Зокрема викрали по дві особини:

зебри Чапмана;

бізона американського;;

оленя Давида

коня Пржевальського – виду, який занесений до Червоної книги України.

За підрахунками правоохоронців, "директор" заповідника заподіяв шкоди на понад 22 мільйони гривень.

Чоловікові повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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"Незаконна передача тварин, вчинена так званим директором заповідника, є воєнним злочином розграбування і порушенням статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі", – додали в ОГП.

За розграбування заповідника так званому директору загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Також правоохоронці встановлюють інших учасників злочину.

Раніше очільник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін заявив, що Росія знищує біосферний заповідник "Асканія-Нова" – звідти тварин виводять до Криму та на територію країни-агресорки.

Водночас директор заповідника Віктор Шаповал зазначив, що поки зарано говорити про повну руйнацію "Асканії-Нової".