Нардепка Безугла назвала представників ЛГБТ хворими: у соцмережах її звинуватили в гомофобії

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла назвала представників ЛГБТ-спільноти хворими, додавши, що не має нічого проти них і засуджує дискримінацію. У соцмережах ці заяви назвали "гомофобними".

На своїй сторінці у Facebook Мар'яна Безугла заявила, що представники ЛГБТ-спільноти мають "відхилення від норми", як і люди з ожирінням, псоріазом чи алергією.

"Це стани, які супроводжують людину протягом життя. Вони накладають певні обмеження на реалізацію особистості – як фізичні, так і соціальні, потребують супроводу", – йдеться в дописі нардепки.

Вона стверджує, нібито люди з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, не зможуть або не захочуть мати дітей, через що "випадуть із процесу природного відбору".

Надепка заявила, що бути представником ЛГБТ-спільноти це "психофізіологічне відхилення". Однак, за її словами, дискримінація з цього приводу є неприпустимою. Водночас Мар'яна Безугла виступила проти "позитивної дискримінації", тобто квот.

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Наразі коментарі до допису Безуглої закриті, однак деякі користувачі встигли висловити своє ставлення до її заяв. Подекуди люди погоджувалися з ними, але дехто брався пояснювати депутатці, чому вона не має рації.

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Зокрема, старша бойова медикиня Збройних Сил Ірина Клейменова зауважила, що в Міжнародному класифікаторі хвороб від Всесвітньої організації охорони здоров'я не визначають хворобою інші варіанти орієнтації, ніж гетеросексуальну.

"Отож, це норма. Ба більше, відсоток людей з цією нормою росте, що свідчить про краще прийняття світом різноманіття. Значить, тут все ок", – вважає Ірина Клейменова.

Скриншот/Facebook

Співголова Коаліції з протидії дискримінації в Україні Олена Шевченко стверджує, що насправді значна частина ЛГБТ-людей хочуть або мають дітей.

Вона зіронізувала, запитавши, де Мар'яна Безугла бачила найм людей на роботу з обов'язковою вимогою щодо належності до ЛГБТ.

"Цікаво де dи бачили найм людей на роботу лише через приналежність їх до ЛГБТ спільноти? Хочу бачити ці місця! Інше питання, можливо ви можете пояснити, чому вас так хвилює питання прав ЛГБТ? Вам ЛГБТ люди відмовили у прийняті на роботу?" – написала Олена Шевченко.

Скриншот/Facebook

Член керівної ради Євразійської комісії здоров'я, прав, гендерній та сексуальній багатогранності Святослав Шеремет назвав заяву Мар'яни Белуглої "гомофобною" і додав, що в Україні наразі немає жодних квот для ЛГБТ.

Координаторка всеукраїнської ЛГБТ-організації "Інсайт" Інна Ірискіна вважає, що допис народної депутатки "маніпулятивний" і має в собі фальшиву дилему – логічну хибу, за якої розглядають два варіанти так, ніби вони вичерпують усі можливі точки зору.

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"Часто таким прийомом поєднують гомосексуальність і педофілію, але Безугла пішла іншим шляхом. Ще й квоти для ЛГБТ туди приплела, яких в Україні не було, нема і не планується – така собі боротьба зі солом'яним опудалом", – пояснила Інна.

Нагадаємо, наприкінці грудня співачка Катя Chilly висловилася проти розміщення на майдані Незалежності традиційного символу юдейського свята Хануки. Користувачі звинуватили її в антисемітизмі та ксенофобії.