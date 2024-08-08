Вчені б’ють на сполох: океан біля Великого бар'єрного рифу нагрівся до максимуму за 400 років

Океанічна вода біля Великого бар'єрного рифу стала гарячішою, ніж будь-коли за останні 400 років. Вчені впевнені, що причиною цього є людська діяльність.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, передає The Guardian.

Великий бар'єрний риф – це найбільша коралова система на планеті. Тут мешкає понад 400 видів коралів, 1400 видів риб і 4000 видів молюсків, а також черепахи та дюгоні, які під загрозою зникнення.

Проте за останні 30 років риф зазнав серйозних втрат через знебарвлення коралів. Це відбувається, коли корали стають надто гарячими і знищують маленькі організми, що живуть всередині них. Вони надають коралам колір і допомагають функціонувати.

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Іноді корали можуть відновитися, але останнім часом багато з них гине. За останні дев’ять років Великий бар'єрний риф пережив п’ять масових знебарвлень.

Вчені вирішили з'ясувати, як змінювалася температура води біля рифу за останні 400 років. Для цього вони досліджували найгарячіші місця з січня по березень.

Вони порівняли дані за 400 років і сучасні записи з 1900 по 2024 рік. Результати виявились тривожними.

Упродовж 1960 до 2024 років температура води щодесять зростала на 0,12°С. Середні температури у 2016, 2017, 2020, 2022 та 2024 роках були одними з найвищих за останні 400 років.

Щоб зрозуміти, наскільки це підвищення температури пов’язане з людською діяльністю, вчені провели моделювання клімату з урахуванням та без урахування впливу людини.

Виявилося, що без людського впливу температура була б відносно стабільною з 1900 року. Але через діяльність людини з 1960-х років вода почала нагріватися набагато швидше.

"Це нове дослідження доводить, що масштабне знебарвлення та загибель коралів – це прямий результат людської діяльності. Таким чином розвіюються всі сумніви щодо того, що воно є нормальним та природним явищем", – зазначає професор Террі Гʼюз з Університету Джеймса Кука.

Нагадаємо, що за прогнозами вчених, 2024 рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень. Він б'є температурні рекорди навіть попри зменшення впливу явища Ель-Ніньйо.