Киянин, який щосили кинув собаку об асфальт, розкаявся у вчиненому: суд призначив йому покарання

Кривдник тварини розкаявся у вчиненому та погодився сплатити лікування собаки

Суд визнав 39-річного чоловіка винним у жорстокому поводженні з собакою. Чоловік пояснив, що підняв тварину і кинув її об землю, бо "був розлючений".

У суді зловмисник визнав свою провину та розкаявся у вчиненому, розповіли в Київській міській прокуратурі.

Також киянин погодився оплатити лікування тварини, яка внаслідок побиття отримала ушкодження м’яких тканин та забої.

"Свої дії він пояснив тим, що собака "потрапила йому під гарячу руку", оскільки раніше його рідні посварилися з хазяйкою Пулі (кличка пса, який постраждав від насильства – ред.), тож чоловік був розлючений", – додали в прокуратурі.

Суд призначив кривднику тварини покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

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Нагадаємо, у травні 2024 року правоохоронці повідомили про підозру киянину, який у Дніпровському районі столиці побив собаку своєї сусідки.

Близько 23 години чоловік побачив тварину на вулиці, згодом схопив її за лапи, підняв догори та кинув з висоти власного зросту на асфальт. За попередньою інформацією, при цьому він був у стані алкогольного сп’яніння.

Свідкою насилля над твариною була супутниця чоловіка, яка безуспішно намагалася завадити жорстокому поводженню із псом.

Травмована Пуля втекла з місця інциденту. Власниці вдалося відшукати улюбленця лише на наступний день.

"Тоді ж пса показали ветеринару, який діагностував у неї травми гортані та ребер", – нагадали в прокуратурі.

Раніше в Києві чоловік вдарив собаку ногою по голові, через що тварина впала і могла підвестися протягом певного часу. Кривднику повідомили про підозру.