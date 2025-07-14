У Британії знайшли гігантське взуття часів Римської імперії: вчені з’ясовують, хто був його власником

У Великій Британії археологи знайшли гігантське взуття, яке носили оборонці римського форту в перших століттях нашої ери.

Воно відповідає сучасному 46-му розміру та суттєво перевищує середній розмір взуття, притаманний тогочасним людям. Тож наразі археологи з’ясовують, ким були загадкові оборонці форту, пише CNN.

Сховок з взуттям виявили на руїнах військового форту Магна вздовж Адріанового валу – кам'яного бар'єру довжиною 117 кілометрів, який колись захищав північно-західний периметр Римської імперії від вторгнення.

Взуття виготовили з товстих шарів коров'ячої шкіри, скріплених залізними цвяхами. Туфлі мають довжину понад 30 сантиметрів, що відповідає сучасному 46-му розміру.

Це суттєво перевищує середній розмір ноги тогочасних жителів Римської імперії. Відомо, що у сусідньому форті вздовж цього ж Адріанового валу також знайшли стародавнє взуття, але воно відповідало сучасному 39-му розміру.

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"Ми шукали багато пояснень. Наприклад, можливо, це було їхнє зимове взуття, або люди набивали його, одягаючи додаткові шкарпетки. Але оскільки згодом ми знайшли більше таких черевиків, ми подумали, що це були просто люди з дуже великими ступнями", – розповіла старша археологиня Рейчел Фрейм, яка керувала розкопками.

Форт Магна збудували близько 85 року нашої ери. Кожні кілька років тут змінювались охоронці. Археологи знайшли записи на стінах форту, які вказують, що тут були лучники з території сучасної Сирії, солдати з Хорватії та Сербії, а також з Нідерландів. Але тривалість перебування кожної групи в фортеці залишається невідомою.

Ймовірно, війська часто залишали форт і втікали до віддалених регіонів, тому в поспіху кидали взуття, одяг та інші речі в навколишні окопи.

Археологи вважають, що шкіряні підошви туфель з Магни зберігалися тисячі років у землі завдяки давнім технікам дублення – тогочасні майстри використовували подрібнену рослинну речовину для створення водо- та термостійкого покриття.

Щоб дізнатись більше про власників туфель, фахівці досліджуватимуть взуття на наявність будь-яких ознак зносу. Також для моделювання ніг тогочасних людей використовуватимуть відбитки, що залишились у взутті.

Розкопки у форті Магна тривають. Археологи сподіваються, що вони допоможуть краще зрозуміти, якими були люди, що жили у цьому регіоні в перші століття нашої ери.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Британії археологи розкопали два рідкісні римські мечі ІІ століття, поховані на території стародавньої вілли.