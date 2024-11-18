В Англії біля відомого собору виявили 123 тіла, поховані 800 років тому: знахідка вразила вчених

У Британії біля знаменитого собору виявили дивне вертикальне поховання 800-літньої давності зі 123 тілами чоловіків, жінок та дітей.

Людські останки були поховані у саду біля Соборної церкви Святого Мартіна (Лестерського собору), де колись знайшли тіло короля Річарда III, пише The Guardian.

На території біля собору, де мають будувати новий центр вивчення спадщини, вже знайшли понад 1000 людських тіл, але саме ці останки, що датуються XII століттям, здивували вчених.

Усі 123 людини були поховані у вузькій вертикальній ямі. Раніше в цьому регіоні були знайдені й інші поховання у ямах, але це – найбільше з них.

Загадкою залишається причина смерті цих людей, і поки що вчені розглядають версію масового захворювання.

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"На їхніх кістках немає слідів насильства, що залишає нам дві альтернативні причини цих смертей: голод або мор", – каже Метью Морріс, керівник проєктами в археологічній службі Лестерського університету.

Лестерський собор Dudlajzov/Depositphotos

В англосаксонських хроніках неодноразово згадували високу смертність від пошестей та голоду в Англії з середини Х до середини XII століття. Це масове поховання вписується в ці часові рамки.

Спочатку команда припустила, що ці люди померли під час спалаху бубонної чуми ("Чорної смерті"), яка вразила Англію у XIV столітті та вбила від третини до половини місцевого населення.

Але отримавши результати радіовуглецевого аналізу кісток, вчені побачили, що тіла були скинуті в яму майже на 150 років раніше, ніж епідемія дійшла до Англії.

Також команда Морріса виявила, що тіла скидали в шахту у три шари, причому досить швидко. Але на тілах не було жодних слідів одягу.

Судячи зі стану тіл, родини померлих мали змогу підготувати їх до поховання. Тобто небіжчиків навряд чи збирали з вулиць на возах, як це було під час епідемії чуми.

"Це було несподівано. Наразі ми не маємо жодного уявлення, що могло спричинити таку масову загибель людей. Наскільки нам відомо, бубонна чума не досягала наших країв аж до 1348 року", – каже Морріс.

Щоб знайти відповіді на свої запитання, лестерська команда надіслала зразки з тіл генетикам з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні. Вчені сподіваються виявити сліди вірусів, бактерій або паразитів, які могли спричинити епідемію, що вразила Лестер.

Річард ІІІ Wikimedia.commons

Масове поховання знайшли під час археологічних досліджень, після яких біля собору мають побудувати новий центр вивчення спадщини.

У 2012 році тут було знайдене тіло Річарда III – останнього короля Англії з династії Йорків, що правив з 1482-го по 1485 рік. Останки монарха у 2015 році поховали в соборі, тому кількість відвідувачів зросла вдесятеро.

Щоб впоратися з таким напливом туристів, місцева влада схвалила будівництво нового центру в саду собору на місці колишнього поховання.

Наразі Морріс та його колеги завершили розкопки. У саду вони виявили останки 1237 чоловіків, жінок і дітей, що були поховані у період від початку XI до ХІХ століття. Під цими похованнями також виявили рештки англосаксонських жител і римської святині.

А таємниці вертикального ямного поховання вченим ще належить розкрити.

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