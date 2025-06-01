Вчені знайшли нову карликову планету в Сонячній системі: вона у 20 тисяч разів менша за Землю

На краю Сонячної системи науковці виявили об’єкт діаметром близько 700 кілометрів. Він рухається навколо Сонця по дуже витягнутій орбіті, що дозволяє вважати його новою карликовою планетою.

Про це інформує Reuters із посиланням на дослідження астрономів та заяву Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

Організація визначає планетами космічні об’єкти, які обертаються навколо своєї зірки, наприклад Сонця, мають переважну круглу форму та достатньо великий розмір, щоб відштовхувати будь-які інші тіла схожої маси від своєї орбіти.

Натомість карликова планета відрізняється тим, що не здатна очищати свою орбіту.

Об’єкт, який отримав назву 2017 OF201, називають транснептуновим, адже він рухається навколо Сонця на відстані, що перевищує орбіту Нептуна. Кандидат на нову карликову планету потребує близько 25 тисяч років, аби здійснити один оберт навколо центральної зірки нашої системи.

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Своїми розмірами 2017 OF201 трохи менша за Цереру – найменшу з п’яти визнаних карликових планет Сонячної системи.

За підрахунками дослідників, віддалений об’єкт масою у 20 тисяч разів менший за Землю та у 50 разів – за Плутон, який вважають найбільшою карликовою планетою.

"Вона потенційно достатньо велика, щоб вважатися карликовою планетою. Її орбіта дуже ексцентрична, що означає, що в минулому вона пройшла цікавий шлях орбітальної міграції", – пояснив керівник дослідження, астрофізик Сіхао Ченг з Інституту перспективних досліджень у Принстоні (США).

Науковці називають його одним із найвіддаленіших видимих об’єктів у Сонячній системі. Його існування поставило під сумнів ідею про те, що величезний простір космосу за межами Нептуну, в поясі Койпера, містить лише численні крижані тіла.

"Ми ще не знаємо її форми. На жаль, вона занадто далеко, тому це важко зробити за допомогою телескопів.

Її склад поки не повністю відомий, але, ймовірно, він нагадує інші крижані тіла", – додав Сіхао Ченг.

Вчені виявили, що 2017 OF201 в найбільш віддаленій точні своєї орбіти розташовується на відстані понад 1600 астрономічних одиниць від Сонця, в найближчій – близько 45. Це означає, що іноді вона ближча до зірки, ніж Плутон, орбітальна відстань якого коливається від 30 до 49 астрономічних одиниць.

Дослідники припускають, що незвичайна орбіта нової карликової планети може бути наслідком давнього зіткнення з гравітаційним впливом планети-гіганта.

"Ми досі мало знаємо про віддалену Сонячну систему, оскільки наразі важко безпосередньо побачити об’єкти далі за приблизно 150 астрономічних одиниць.

Наявність цього об’єкта свідчить про те, що можуть існувати ще сотні схожих тіл із подібними орбітами та розмірами. Просто вони занадто далеко, щоб їх можна було виявити", – зауважив науковець.

Відкриття 2017 OF201 має значення для спростування гіпотези про існування дев’ятої планети в Сонячній системі. Усе через те, що орбіта цього космічного об’єкта не схожа на ті, що мають транснептунові об’єкти, які вирізняються тенденцією до скупчення.

Деякі вчені припускають, що нагромадження об’єктів може викликати гравітація ще не відкритої планети.

"Існування 2017 OF201 як винятку щодо скупчення потенційно може поставити під сумнів цю гіпотезу", – додав Сіхао Ченг.

Раніше космічному телескопу Джеймса Вебба вдалося зазнімкувати найдавніше зоряне сяйво, розташоване на відстані 4,5 мільярда світлових років від Землі.