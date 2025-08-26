У Дніпрі на 9-річну дівчинку впав стілець із фотозони: дитину госпіталізували без свідомості

У парку в Дніпрі важко травмувалась 9-річна дівчинка, на яку перекинувся масивний стілець, що є частиною фотозони.

Дитину госпіталізували у важкому стані, пише Суспільне.

Як розповів батько постраждалої, інцидент стався 24 серпня. Тоді він разом з донькою та мамою приїхав на концерт в парк, де дитина мала виступ. Після цього, каже чоловік, вони мали їхати додому та трохи затрималися з іншими дітьми.

"Це ж дитина, вона не може сидіти на місці. Вона готова чекати, але їй треба на гойдалці покататися, погратися, побігати, пострибати. Тому вони сиділи, чекали на піцу", – розповів батько.

На відео з камер спостереження видно, як дівчинка вхопилась за спинку великого стільця, що був частиною фотозони. Конструкція перехилилась і впала на дитину, яка, як видно на кадрах, після падіння не змогла рухатися.

Дівчинка вхопилась за спинку масивного стільця, після чого конструкція впала на дитину Фото: скриншот з відео Суспільного

Дівчинку доправили до лікарні 24 серпня близько 14-ї години без свідомості. Лікарі стабілізували її стан, а наступного дня їй зробили операцію.

"Основна травма – черепно-мозкова з переломом кісток потилиці та скроневої кістки. Також є внутрішній крововилив та крововилив у шлуночкову систему мозку.

Дитина нині в операційній, з нею працюють нейрохірурги", – розповів завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні Сергій Єгоров.

Ймовірно, постраждалій потрібно буде зробити ще одне оперативне втручання, але все залежатиме від її стану, додають у лікарні.

Директор комунального підприємства "Міська інфраструктура" Олексій Тесля зазначив: щодо інциденту проводять внутрішнє службове розслідування.

Він додав, що інсталяція є фотозоною і ніяких додаткових кріплень там не мало бути, бо вона не використовується як "дитячий майданчик".

Натомість батько дівчинки переконує: якби конструкція була добре закріплена, трагедії б не сталося.

"Якщо хтось дозволив цю інсталяцію поставити в такому вигляді, то люди повинні нести за це відповідальність. Тому що ця інсталяція до сих пір там і в будь-яку хвилину цей стілець може вбити ще когось", – каже чоловік.

У пресслужбі прокуратури Дніпра повідомили, що слідчі розпочали кримінальне провадження за фактами неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей і службової недбалості (частина 2 статті 137 та частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі з вікна четвертого поверху випав п’ятирічний хлопчик, який виліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. Дитина отримала важкі травми.