До НАЗЯВО знову надійшла скарга щодо ймовірного плагіату у науковій роботі Шкарлета

До НАЗЯВО надійшла скарга щодо плагіату у науковій роботі ексміністра освіти Сергія Шкарлета, який тепер є першим проректором Чернігівської політехніки.

Відповідну заявку подав колишній професор Сумського державного університету Олег Смірнов, повідомляють у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

У тексті скарги йдеться про факти можливого плагіату в докторській дисертації на тему "Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку".

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"У тексті своєї дисертації С. Шкарлет намагається чужі ідеї, пропозиції чи висновки видати за свої власні", – зауважує автор скарги.

Він стверджує, що академічний плагіат виявлений на 87 сторінках дисертації Шкарлета, що складає 24% його роботи.

Професор вважає, що колишній міністр нібито "цілими сторінками" переписував і перекладав з помилками докторську дисертацію російської вченої Г. Сілкіної (знайти її можна тут, тут або тут).

Приклад плагіату. Скриншот зі скарги

Нагадаємо, що 3 травня ексміністр освіти знайшов нову роботу. Він повернувся до Чернігівської політехніки та обійняв посаду першого проректора.

Цьому передувало рішення Ради про відставку очільника МОН.

Сергій Шкарлет очолював Міністерство освіти та науки з 2020 року. За кілька місяців після початку його роботи на цій посаді комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у його дисертації.

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Тоді Шкарлет подав до суду на НАЗЯВО і виграв справу. Суд постановив, що шукали плагіат у роботі міністра незаконно.