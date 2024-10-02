Найстаршому – 73 роки: мер Івано-Франківська розповів, скільки містян хочуть стати мовними інспекторами

За словами мера, останнім часом на вулицях Франківська можна частіше почути російську

Уже 90 жителів Івано-Франківська висловили бажання долучитися до громадської мовної ініціативи. Найстаршому з них – 73 роки.

Про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

Раніше мер анонсував, що в місті запровадять роботу волонтерів, які на громадських засадах слідкуватимуть за дотриманням мовного законодавства у місті.

Руслан Марцінків розповів, що найстаршому містянину, який заповнив анкету для участі у програмі, – 73 роки, найменшому – 20.

Серед них є представники товариства "Просвіта" та організації "Союз українок".

ВІДЕО ДНЯ

"Ворог каже чітко: де російська мова – там "русскій народ". Чим відрізняється російськомовний українець, який читає Пушкіна і Лермонтова, від того ж росіянина, який читає те саме в Москві чи Пензі? Нічим. Тому Путін їх називає "заблудлими росіянами". Мова – одне з питань, яке треба ставити для збереження держави", – додав очільник Івано-Франківська.

Руслан Марцінків зізнався, що раніше був прихильником так званої "лагідної українізації", а зараз вважає, що заходи, спрямовані на поширення державної мови, мають "вийти на більш серйозний рівень".

"Ось тепер росіяни засуджують українців за вживання рідної мови на тимчасово окупованих територіях. Вони не бавляться, щоб привести нам "русскій мір". То чому нам не займатись мовним питанням так, щоб утвердити "український світ"?" – ставить риторичне питання очільник Івано-Франківська.

За його словами, від 2022 по 2023 роки в місті багато російськомовних українців переходили на державну – тепер цей процес припинився. Ба більше, на вулицях Івано-Франківська дедалі частіше можна почути російську, говорить Руслан Марцінків.

"Час пропагувати курси української мови, законодавство, яке її захищає, впроваджувати інші заходи. Настав час, коли кожний у нашому місті має стати мовним волонтером. Незалежно, заповнив він для цього анкету, чи ні.

Від цього залежатиме, яким Івано-Франківськ буде завтра: українськомовним чи перетвориться на місто без українських цінностей. Завтра це вже буде пізно робити", – вважає він.

Нагадаємо, громадські інспектори програми підтримки української мови в Івано-Франківську не матимуть повноважень карати за недотримання мовного закону. Натомість їхнім завданням буде популяризація української та громадський контроль.