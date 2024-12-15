"Унікальна знахідка": в Греції виявили єдине прижиттєве зображення останнього візантійського імператора

Фреску знайшли в монастирі, що раніше перебував під заступництвом братів Костянтина

У грецькому монастирі археологи знайшли єдине прижиттєве зображення останнього візантійського імператора Костянтина ХІ Палеолога.

Портрет правителя виявили на другому шарі фрески, яку створили всередині XV століття.

Знахідку зробили в Старому монастирі Таксіархів, що на півночі півострова Пелопоннес, розповіли в Міністерстві культури Греції.

Фото: Міністерство культури Греції Фото: Міністерство культури Греції Фото: Міністерство культури Греції Фото: Міністерство культури Греції

"Робота, яку проводить Ахаянське бюро старожитностей, знову виявляється надзвичайно важливо, оскільки відкриває унікальні археологічні знахідки, пов'язані з історичними особами", – заявила міністерка культури Ліна Мендоні.

РЕКЛАМА:

На відміну від типового зображення правителів на офіційних зображеннях, автор роботи передав риси обличчя останнього візантійського імператора з особистих спостережень, пише The National Herald.

На фресці зображено зрілого чоловіка в імператорському вбранні та інкрустованій самоцвітами короні. У руках у нього можна побачити скіпетр, увінчаний хрестом.

Золотий плащ чоловіка прикрашений медальйонами зі зображеннями коронованих двоголових орлів – емблема роду Палеологів.

Припускають, що художник, який створив фреску, походив з Містри, де Костянтин ХІ протягом п'яти років служив регіональним губернатором перед тим, як зійти на престол.

Раніше монастир, де знайшли портрет, перебував під заступництвом братів Костянтина, що добре задокументовано в історичних документах.

Нагадаємо, у вересні через аномально високі температури та засуху в Греції відбувся спад рівня води в штучному озері Морнос, завдяки чому вдалося побачити руїни будинків, які затопили майже 50 років тому.