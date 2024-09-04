Через засуху в Греції виявили залишки затонулого селища

До затоплення в селищі розташовувалося близько 80 будинків

Аномально високі температури та засуха в Греції спричинили значне скорочення рівня води в штучному озері Морнос – головному водосховищі Афін. Завдяки цьому вдалося побачити руїни будинків, які затопили майже 50 років тому.

Через спад рівня води, який не зупиняється, на поверхні в’явилися залишки села Калліо, повідомляє Popular Science.

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Майже 80 будинків у штучному озері, в яке впадають річки Морнос і Евінос, наприкінці 1970-х "принесли в жертву" для забезпечення столиці Греції водою.

"Рівень озера Морнос впав на 40 метрів. Можна побачити перший поверх, який залишився від двоповерхового будинку мого тестя. Поруч – колишній будинок моїх двоюрідних братів", – розповів виданню AFT 67-річний Йоргос Йосіфідіс.

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Чоловік був одним із мешканців селища, яким довелося покинути свої домівки майже 50 років тому.

Йосіфідіс стверджує, після затоплення руїни селища вже з’являлися над водою. У 1990-х в період подібної посухи Калліо також з’явилося з-під вод озера.

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Попри те, що спека для Греції не унікальне явище, цьогоріч температура в країні встановлює нові рекорди. За даними національної обсерваторії, у 2024 році грецьке літо було найспекотнішим за всю історію спостережень, а зима – найм’якшою.

Нагадаємо, на півдні Африки, в Намібії, найсильніша за останні 100 років спека викликала харчову кризу. Аби подолати її наслідки, влада планує вбити понад 700 диких тварин, зокрема слонів, зебр та бегемотів. Їхнє м’ясо мають роздати людям.