Мастурбувати чи утримуватися? Що треба знати про жіноче і чоловіче самозадоволення

Волосся на руках, сліпота, імпотенція і безпліддя – це лише короткий перелік "страшилок", які побутують серед противників мастурбації.

Сучасна наука схиляється до того, що мастурбація – природний і навіть корисний процес. Але дехто обирає утримуватись від нього, зокрема, з релігійних переконань.

"Чи шкідливе утримання від мастурбації?" – таке запитання ми отримали у рамках проєкту "Запитай Життя", і вирішили розібратися в цій темі.

Чим корисна мастурбація для жінок і чоловіків, чи може тривале утримання зашкодити здоров’ю, і яких способів мастурбації варто уникати – "УП. Життя" пояснили лікар-уролог Олександр Банас та онкогінеколог Олена Самохвалова з медичної мережі "Добробут".

Гріх чи традиція? Історія мастурбації

На давньогрецькій чаші змальована мастурбація сатирів Фото: Museum of Fine Arts, Boston

Мастурбація – поширене явище і у людей, і у тварин. Відомо, що примати мали звичку мастурбувати ще 40 млн років тому, задовго до появи людини.

Один із найдавніших історичних артефактів, пов’язаних із людською мастурбацією, датується 4 тисячоліттям до нашої ери. Це глиняна фігурка, що зображує жінку під час процесу самозадоволення, знайдена у храмовому комплексі на Мальті.

Мистецтво Давньої Греції та Риму також відоме сценами самозадоволення. Дослідники знаходили чашу з 520-510 років до нашої ери, на якій зображена одночасна мастурбація сатирів – божеств із давньогрецької міфології. Римський поет Овідій також згадував про мануальні практики у своїх "Любовних елегіях" 10 року до нашої ери.

Мастурбацію описано і в Камасутрі – найвідомішому індійському еротичному трактаті, що датується 400-200 роками до нашої ери.

Також зображення мастурбації поширені в японському еротичному мистецтві шунга, яке досягло розквіту в період Едо XVII-XVIII ст.

Різні види сексуальних втіх відверто зображує японське мистецтво шунга Takeuchi Keishu, 1897

Ставлення до мастурбації залежало від історичного періоду та релігійних традицій на тій чи іншій території.

В ісламі та християнстві мастурбація завжди вважалася гріхом. Сам застарілий термін "онанізм" відсилає нас до імені біблійного персонажа Онана, якого Бог покарав смертю за гріх.

"І сказав Юда до Онана: Увійди до жінки брата свого, і одружися з нею, і встанови насіння для брата свого. А Онан знав, що не його буде насіння те. І сталося, коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував сімʼя на землю, аби не дати його своєму братові" (Буття 38:8-11)

Деякі богослови вважають, що "гріхом Онана" є мастурбація, а можливо – перерваний статевий акт. Водночас дехто з біблієзнавців схиляється до думки, що Онан був покараний за непослух і відмову виконати свої обовʼязки в рамках левірату (шлюбу з вдовою брата).

Цікаво, що у глибоко релігійній вікторіанській Англії мастурбація засуджувалася, але перший електричний вібратор був винайдений британським лікарем Джозефом Гранвілом у 1880-х роках.

Історикиня Рейчел Мейнс у своїй книзі "Технологія оргазму": "Істерія", вібратор і жіноче сексуальне задоволення" (1999) популяризувала ідею, що вікторіанські медики "лікували" таким вібратором "жіночу істерію". Однак не всі вчені погоджуються з цією тезою.

Історикиня технологій з Технологічного інституту Джорджії Хейлі Ліберман вважає, що насправді у вікторіанській Англії не толерували мастурбацію, і до ХХ століття лікарі прописували вібратори лише як масажери для шиї.

Хай там як, люди мастурбують здавна. Але цей процес досі може принести неприємності та скандали.

Наприклад, у 2020 році відомий юридичний аналітик CNN і журналіст The New Yorker Джеффрі Тубін втрапив у скандал через випадкове самозадоволення на публіку. Журналіст забув вимкнути камеру і помастурбував під час Zoom-дзвінка з колегами, тому після 27 років роботи його звільнили з The New Yorker.

Курйози, пов’язані з мастурбацією, траплялися і в Україні. Наприклад, сумнозвісний нардеп-зрадник Ілля Кива із забороненої партії "ОПЗЖ" у 2019 році торкався свого паху під час засідання Парламенту, що спричинило хвилю мемів у мережі.

Мастурбувати чи не мастурбувати: що корисніше?

Чоловіки

Мастурбація, як і секс, у чоловіків зазвичай завершується еякуляцією (виведенням сперми). А часта еякуляція суттєво зменшує ризик раку простати (невеликої залози розміром з м'ячик для гольфу, що розташовується між основою пеніса і прямою кишкою).

Ще у 1992 році вчені виявили, що чоловіки, які еякулювали 21 і більше разів на місяць, мали на 31% нижчий ризик розвитку раку простати, ніж ті, у кого було 4-7 еякуляцій на місяць протягом життя. При цьому науковці враховували і спосіб життя, і інші показники здоров’я.

"Раніше вчені дотримувалися думки, що часта мастурбація може збільшувати ризик раку передміхурової залози. Проводились дослідження з великою вибіркою, які дали протилежний результат. Виявилося, що мастурбація знижує ризик цього виду раку", – розповідає лікар-уролог Олександр Банас.

Також мастурбація для чоловіків корисна, бо допомагає вивільняти секрет передміхурової залози. Якщо ж чоловік тривалий час утримується від сексу чи мастурбації, у передміхуровій залозі виникає застій, що дає про себе знати неприємними симптомами.

Найпоширеніша скарга – дизурія, тобто порушення сечовипускання, і біль в органах малого таза, що локалізується в ділянці простати.

Урологи називають це явище синдромом хронічного тазового болю (раніше – хронічний простатит).

"Часто у пацієнтів виявляють застійне явище передміхурової залози, без наявності бактерій, які можуть спричинити бактеріальний простатит. Це симптоматично лікується препаратами, які знижують больові відчуття, а також рекомендоване регулярне статеве життя. Якщо у пацієнта немає статевого партнера, я особисто рекомендую мастурбацію", – каже лікар.

Чи шкідливе утримання від мастурбації?

Фото: IgorVetushko/DEPOSITPHOTOS

У мережі існує цілий рух прихильників відмови від мастурбації NoFap, більшість адептів якого – чоловіки. Вони стверджують, що це покращує концентрацію, допомагає фокусуватись на стосунках і відмовитись від порнографії, загалом покращує фізичний та емоційний стан.

Звісно, відмова від мастурбації – це індивідуальне рішення людини. Але дослідження не доводять звʼязку між утриманням та кращими показниками ментального здоровʼя або фізичною витривалістю, як заявляють прихильники руху NoFap. Натомість є дослідження, які стверджують, що мастурбація допомагає зняти стрес.

Саме по собі утримання від мастурбації не є шкідливим, якщо людина живе статевим життям відповідно до своїх потреб, каже Олександр Банас.

Шкоду може нести тривале утримання від еякуляції – а вона може відбуватись і під час сексу, і мимовільно уві сні (зазвичай це стосується підлітків, але буває у дорослих під час тривалого утримання).

"Якщо брати теперішні умови війни, ми працюємо з військовими, які повертаються з фронту. У них досить часто виникають скарги через утримання від еякуляції.

Формуються застійні явища, передміхурова залоза набрякає і здавлює тканини органів малого таза, м'язи, судини, нервові закінчення. Виникає біль", – пояснює лікар.

При синдромі хронічного тазового болю виникає постійний ниючий біль (у ділянці простати, сечового міхура, промежині) і порушення сечовипускання (занадто часте сечовипускання або відчуття, що людина не може помочитися до кінця).

Через біль у чоловіків погіршується якість життя, вони не можуть займатися сексом – це впливає і на ментальне задоволення, і на стосунки в парі.

Лікар наголошує, що повну відмову від мастурбації не можна однозначно назвати шкідливою. Якщо людина відмовляється від мастурбації та сексу з релігійних переконань (наприклад, монахи), – це вибір, який не слід засуджувати. Але опосередковані ризики для здоровʼя утримання все-таки несе.

"Якщо людина обрала такий спосіб життя, ми не можемо її за це засуджувати. Але зауважу, що ризик синдрому хронічного болю в тазу, больових відчуттів у простаті, – збільшений. Ми не можемо казати, що такий стан буде стовідсотково, але ми говоримо про більший ризик, ніж в інших", – пояснює лікар.

Що робити, якщо з’явився біль в тазу?

Якщо ви помітили больові відчуття в тазу, слід звертатись до уролога, а потім поступово відновлювати сексуальне життя.

Водночас не варто намагатися надто активно надолужити упущене і мастурбувати або займатися сексом по 10 разів на день (надто часта стимуляція також може викликати больовий синдром).

Якщо ж чоловік отримав травму або поранення, що не дозволяє стимулювати статевий член, але він може еякулювати, є ще один варіант отримати сексуальне задоволення та вивільнити секрет простати. Це – масаж простати.

Обов’язкові умови для успішного масажу простати – чисті руки, лубрикант, зручна поза і "ніжна" техніка. Масажувати орган можна пальцем, спеціальним масажером або секс-іграшкою. Однак масаж не має бути занадто інтенсивним чи завдавати болю.

Як часто можна мастурбувати?

Лікарі минулого вважали "онанізм" хворобою, але сучасна наука доводить користь мастурбації

Конкретної цифри немає. У когось "регулярна мастурбація" – це раз на тиждень, а в когось – двічі на день, пояснює уролог.

Не існує чітких вимог щодо "обов’язковості" мастурбації – усе залежить від бажання людини, адже регулярну еякуляцію може забезпечувати і секс. Якщо у вас регулярні статеві стосунки і ви не відчуваєте потреби у більшій кількості сексуального задоволення, – мастурбувати не обов'язково.

Не існує також "норми еякуляції" за тиждень чи місяць. Але дослідження показують, що чоловіки, які еякулюють 21 раз і більше протягом місяця, мають нижчий ризик раку простати.

Головне, щоб мастурбація не ставала навʼязливою і чоловік не був залежний від цього процесу, а бажання помастурбувати не змушувало його змінювати свій графік або відмовлятись від інших активностей, зокрема сексу.

Лікарі не визначають поняття "надмірної" мастурбації конкретними цифрами та зазвичай оцінюють стан пацієнта індивідуально. За даними Very Well Health, "залежність від мастурбації" можна підозрювати, якщо людина:

займається насильницькою мастурбацією;

мастурбує навіть коли відчуває біль і не почувається збудженою;

відчуває себе залежною від мастурбації;

не може опановувати своє бажання, вдається до мастурбації у громадських місцях;

відмовляється від інших активностей, змінює спосіб життя заради мастурбації.

"Пацієнти можуть самі на це скаржитись. І є певні ознаки, наприклад, пацієнт залежний від перегляду порнографічних матеріалів, він відлучається від звичайного життя і може переносити зустрічі, бо в нього нав'язлива думка, що йому потрібно мастурбувати.

З цим розбираються психотерапевти і психіатри. Ми також рекомендуємо змінювати спосіб життя, займатися спортом, тому що під час нього також виділяються ендорфіни й інші так звані "гормони щастя", – каже лікар.

Які міфи про чоловічу мастурбацію варто забути?

Фото: Vadymvdrobot/DEPOSITPHOTOS

Міф 1: Мастурбація – шкідлива і сприяє онкозахворюванню.

Жодних доказів на користь цього твердження не існує. Натомість науковці довели, що мастурбація може допомогти знизити ризик раку простати.

Міф 2: Мастурбація погіршує ерекцію, несе загрозу імпотенції та ускладнює досягнення оргазму.

Лікар запевняє, що мастурбація не погіршує статеві функції та не заважає сексуальному життю, якщо вона не насильницька.

Також не існує прямого зв’язку між частою мастурбацією та еректильною дисфункцією. Останній огляд у Міжнародному журналі досліджень імпотенції за 2023 рік вкотре це підтвердив.

Водночас одне дослідження 1998 року показало, що мастурбація в положенні лежачи на животі (наприклад, коли чоловік треться пенісом об ліжко) може знижувати чутливість пеніса, відповідно, заважати оргазму. Також на здатність отримувати оргазм негативно впливає залежність від порно.

Міф 3: Мастурбація призводить до сліпоти, від неї з’являється волосся на руках, а пеніс стає кривим.

Це шкільні "лякалки", які не мають нічого спільного з реальністю, каже уролог.

Міф 4: Мастурбація шкодить психічному здоров’ю.

Психічний стан людини може погіршити не сама мастурбація, а ставлення до неї. У 2015 році вчені встановили деякий зв’язок провини, яка виникає у чоловіків з дуже релігійних середовищ після мастурбації, із гіршими показниками ментального здоров’я, зокрема симптомами тривожності та депресії (одне дослідження також описує випадок сексуальної дисфункції).

Але чоловіки відчували тривожність не через саму мастурбацію, а через відчуття провини, бо жили у середовищах, де самозадоволення засуджувалося.

Також ментальному здоров’ю шкодить залежність від мастурбації та проблеми в інтимному житті з партнерами. В одному дослідженні компульсивну мастурбацію навіть пов'язували з депресивними симптомами.

Як чоловікам мастурбувати, щоб не зашкодити здоровʼю?

Фото: AntonMatyukha/DEPOSITPHOTOS

Насамперед уролог нагадує про правила гігієни.

Обов’язково потрібно мити руки до мастурбації, а після – мити статевий член. Якщо такої можливості немає, можна витерти його вологою серветкою без спирту. Це важливо, бо у виділеннях будуть розмножуватись бактерії.

Також лікар радить використовувати лубрикант, адже "суха мастурбація" підвищує ризик травмування голівки статевого члена і потрапляння інфекції через мікротріщини.

"Якщо поєднується суха мастурбація і брудні руки, виникають мікротравми і пацієнт може ще додатково занести інфекцію. Потім виникає запальний процес, набряк, почервоніння", – каже лікар.

Не можна займатися насильницькою мастурбацією (тією, що завдає болю). До неї часто вдаються чоловіки, які з різних причин довго не можуть еякулювати, але дуже активно намагаються вивільнити сперму.

Також насильницька мастурбація може свідчити про певні ментальні розлади (наприклад, компульсивний розлад сексуальної поведінки). Таким пацієнтам може знадобитися допомога психотерапевта чи психіатра.

Лікар-уролог категорично не радить використовувати для мастурбації побутові предмети з іншим призначенням. Варто використовувати спеціальні мастурбатори та секс-іграшки – як наодинці, так і з партнеркою. Вони не порушать функцію простати і не вплинуть на "сексуальні здібності".

"Чоловіки дуже часто використовують якісь пластикові кільця, які надягають на член, у лікарській практиці ми бачимо і гайки. Але пацієнти забувають, що під час ерекції член сильно збільшується, і потім їх привозить швидка допомога. Інколи ДСНС мусять розпилювати ті гайки спеціальним інструментом", – каже лікар.

Окрім стимуляції статевого члена різними предметами, чоловіки часто вводять їх в уретру. А потім неодмінно опиняються в кабінеті уролога.

"Біля простати є сім'яний горбик, з якого виходить прееякулят. Є такі пацієнти, які люблять подразнювати цей сім'яний горбик і запихають в уретру різні предмети: олівці, проволоку. Був випадок навіть зі свічкою, яка розтала від температури тіла, і ми потім видаляли її з сечового міхура.

Навіть якщо не буде такої ситуації, пацієнт може травмувати уретру під час введення стороннього предмета. Потім утворюються рубці, пацієнт не може навіть нормально сходити в туалет. Якщо занести інфекцію, виникнуть бактеріальні захворювання, запалення", – каже уролог.

Також під час надто грубої сексуальної взаємодії бувають розриви кавернозних тіл (у народі це називають "переломом члена"). Утворюються гематоми, член набрякає і може викривлюватися. Таких пацієнтів треба терміново оперувати, додає лікар.

Обов’язково звертайтеся до лікарів, якщо ви помітили:

будь-які больові відчуття (у голівці, простаті, промежині, калитці тощо);

набряк статевого члена або крайньої плоті;

почервоніння, тріщини, ерозії на шкірі;

появу кров'янистих виділень;

порушення сечовипускання;

виразки або пухирці;

зміну кольору шкіри статевого члена;

виділення з-під крайньої плоті з різким запахом;

викривлення члена.

Жінки

Чим корисна мастурбація для жінок?

Густав Клімт/commons.wikimedia.org

Мастурбація насамперед може допомогти жінкам зняти емоційне напруження, пояснює онкогінеколог Олена Самохвалова. Самозадоволення знижує рівень гормонів стресу в організмі, зокрема кортизолу. Також під час мастурбації активно виділяється гормон окситоцин, що викликає приємні відчуття, йдеться у дослідженні J Health Soc Behav.

Гінекологиня зазначає, що мастурбація може навіть полегшувати біль. "Коли людина отримує задоволення, то виділяються гормони, які зменшують больовий синдром. Біль може бути різним – від головного до менструального", – розповідає Олена.

Мастурбація допомагає жінці пізнати своє тіло, навчитися отримувати задоволення самій та з партнером.

"На жаль, зараз на амбулаторних прийомах ми стикаємося з тим, що люди мало знають про організм жінок. Жінки часто теж мало знають про свою сексуальність, як влаштована їхня фізіологія. Хоч і джерел інформації багато, але така проблема лишається.

Тому мастурбація – це один з випадків, коли жінка пізнає себе, свою сексуальність, що їй подобається чи не подобається, розширює межі своєї сексуальності", – каже гінекологиня.

Чи шкодить жінкам утримання від мастурбації?

Саме по собі утримання від мастурбації не має небезпечних наслідків для здоровʼя. Це індивідуальний вибір кожної людини. Але все залежить від того, чому саме жінка обирає утримання.

Якість життя може погіршувати відчуття провини, якщо воно супроводжує будь-який сексуальний досвід людини, або захворювання, через яке вона може обрати утримання від сексуальних практик (наприклад, вагінізм). У такому разі жінці може знадобитися допомога гінеколога або фахівця із психічного здоровʼя.

Не існує норми, як часто можна мастурбувати, і утримуватись від цього також не потрібно, наголошує Олена Самохвалова.

Мастурбація стає надмірною тоді, коли перетворюється у нав’язливу ідею та залежність. У таких випадках необхідно звернутися до сексолога та психотерапевта.

Чи можуть мастурбація чи секс-іграшки зашкодити жінці?

Фото: serezniy/DEPOSITPHOTOS

Ні. За умови дотримання базових правил гігієни та безпеки, мастурбація не шкодить жіночому здоров’ю. Міф про те, що мастурбація спричиняє онкологічні захворювання, – потрібно забути.

"Все, що людина робить добровільно і безпечно зі своїм організмом – це її вибір. Мастурбація – це про задоволення та позитивні емоції, вона не приносить шкоди жіночому здоров'ю.

Мастурбація не призводить до онкологічних захворювань. Ні до раку вульви, ні до раку шийки матки. Причини виникнення онкозахворювань зовсім інші", – розповідає Олена Самохвалова.

Небезпечним є використання предметів, непризначених для мастурбації, тим більше якщо вони гострі. Не можна використовувати будь-які побутові предмети як секс-іграшки. Це загрожує цілим "букетом" неприємних наслідків, від алергій до травматизації, оскільки епітелій інтимних зон дуже чутливий.

"Є межа між задоволенням і травматизацією. І, звичайно, не можна використовувати непристосовані для мастурбації речі. Зараз на ринку є безліч різних виробників, у нас є багато спеціалізованих магазинів, де можна придбати все, що завгодно. Фахові консультанти можуть допомогти й підібрати якісні секс-іграшки", – підкреслює гінекологиня.

Щоб не нашкодити здоров’ю необхідно дотримуватися загальних правил гігієни, інакше є ризик занести інфекції.

Якщо жінка використовує секс-іграшки – вони мають бути стерильними та індивідуального користування. Якщо секс-іграшки брудні або ними користується не одна людина – це один зі шляхів інфікування вірусом папіломи людини.

Також не можна одночасно використовувати секс-іграшки для вагінальної та анальної стимуляції, щоб бактерії з прямої кишки не потрапили до піхви.

Чи може мастурбація знижувати чутливість клітора?

Фото: VitalikRadko/DEPOSITPHOTOS

Науковці стверджують, що чутливість клітора може знизитися через гормональні зміни, зокрема під час менопаузи, і це може бути знаком, що потрібно звернутися до лікаря. Мастурбація навпаки посилює кровообіг у тій ділянці, яку жінка стимулює, тож чутливість підвищується.

За словами Олени Самохвалової, чутливість клітора може знижуватися лише у тому разі, якщо жінка мастурбує постійно, однак це рідкісне явище.

"Якщо жінка для мастурбації стабільно використовує якісь сексуальні ігри або прилади – вона звикає до певного тиску, дотиків з однаковою частотою. Тому іноді під час звичайного сексу може не отримати задоволення у такій же мірі чи з такою швидкістю, як під час мастурбації. Може бути важче отримати оргазм.

Але важливою частиною нашого задоволення є психоемоційна складова, а не лише механічна стимуляція. Тому жінка може отримувати задоволення у різний спосіб, навіть якщо вона звикла до певного типу мастурбації", – каже лікарка.

Чи потрібно використовувати лубрикант для мастурбації?

Використовувати лубрикант під час мастурбації чи ні – індивідуальне питання. Але гінекологиня точно радить його застосовувати, коли жінка залучає секс-іграшки, особливо ті, які передбачають проникнення у піхву.

"Якщо ми кажемо про використання, наприклад, якихось фалоімітаторів, то, звичайно, краще це робити з лубрикантом. Якщо це лише дотики до зовнішніх статевих органів зі стимуляцією, жінки можуть робити це і без лубриканту. Все залежить від бажання і від того, яким саме чином жінка хоче отримувати задоволення", – пояснює Олена Самохвалова.

За словами Олени Самохвалової, якщо жінка не має інфекційних чи запальних захворювань – якісний лубрикант не зашкодить.

Гінекологиня точно не радить використовувати як лубрикант інші непризначені для цього субстанції (креми, вазелін, слину тощо), тому це загрожує алергією і подразненням статевого епітелію.

Як обрати лубрикант?

Фото: Syda_Productions/DEPOSITPHOTOS

Вибір лубриканту – справа уподобань та комфорту. Потрібно враховувати, що лубриканти часто спричиняють алергію, про яку може свідчити почервоніння, висипи, свербіж та дискомфорт.

Зокрема, лубриканти на силіконовій основі містять дуже багато різних компонентів, від барвників до підсилювачів запахів, на які може з’явитися алергія.

"Зазвичай людина все пробує. Часто на алергію скаржаться пацієнтки, які використовують лубрикант на силіконовій основі. Якщо немає алергії, то можна далі користуватися обраним лубрикантом, а якщо є, то краще перейти на лубриканти на водній основі – вони не викликають алергії, легше змиваються, не такі вʼязкі за консистенцією, в складі немає силікону", – пояснює гінекологиня.

Краще не використовувати лубриканти на олійній основі: вчені Каліфорнійського університету виявили, що олійні компоненти можуть сприяти розвитку дріжджових інфекцій чи бактеріального вагінозу. Такі лубриканти несумісні з презервативами.

Олена Самохвалова також радить:

читати склад, щоб у лубриканті не було цукрів ;

зважати на виробника: як довго він на ринку, яка у нього репутація;

купувати лубрикант в аптеках або у секс-шопах, де товар сертифікований;

запитувати у продавця, чи продукт сертифікований, щоб не придбати підробку;

якщо у жінки є запальні, грибкові, бактеріальні інфекції в анамнезі, слід підбирати лубрикант з допомогою лікаря, оскільки мікрофлора у піхві дуже чутлива.

Обов’язково потрібно звернутися до гінеколога, якщо жінка помітила такі симптоми:

больові відчуття у зовнішніх статевих органах, органах малого таза;

дискомфорт під час сексу або мастурбації;

свербіж/сухість/печіння на зовнішніх статевих органах чи всередині піхви;

незвичні виділення за кольором або запахом.

