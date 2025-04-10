Могли бути частиною жертвоприношення: у Гватемалі у вівтарі мая знайшли останки дітей

Рештки дітей знайшли всередині вівтаря та навколо нього

У Гватемалі на руїнах стародавнього міста мая у вівтарі знайшли останки дітей. Вчені припускають, що їх могли вбити під час ритуалу людського жертвоприношення.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Antiquity, інформує Popular Science.

Вперше стародавній вівтар із зображенням, яке нагадує божество мая Бога Бурі, знайшли у Гватемалі в 1960-х роках. Науковці встановили, що споруду побудували приблизно наприкінці 300-х років нашої ери мешканці міста Тікаль.

На камінному покритті вівтаря був добре збережений текст, який описав конфлікт Тікаля з одним із найбільших поселень у світі свого часу – Теотіуканом. Вчені вважають, що взаємодія двох міст цивілізації мая розпочалася з торгівлі, але згодом переросла у ворожнечу.

Тепер науковці знайшли всередині вівтаря дитину, яку поховали в положенні сидячи. Хоча в обох містах були поширені людські жертвоприношення, такі ритуали здебільшого проводили в Теотіукані.

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Навколо вівтаря також виявили останки ще трьох дітей, вік яких на момент смерті не перевищував чотирьох років.

Фото: Гізер Герст

Крім того, усередині жертовної конструкції були рештки дорослої людини, яка мала наконечник із зеленого обсидіану. Його матеріал та дизайн відповідають тому, як зброю часто виготовляли в Теотіукані.

Науковців здивував той факт, що стародавні мешканці Америки закопали вівтар та будівлі навколо нього, однак не спорудили зверху нову святиню, як робили це зазвичай.

Вчені вважають, що знахідка свідчить про складні стосунки між мешканцями двох впливових міст. Вівтар підтверджує теорію, що більш могутній Теотіукан якийсь час панував над Тікалем.

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"Мая регулярно закопували будівлі та будували знову над ними. Але тут вони закопали вівтар із навколишніми спорудами і просто залишили їх, попри те, що це були б першокласні об’єкти нерухомості.

Місцеві поводилися з цим місцем майже як із меморіалом чи радіоактивною зоною. Ймовірно, це говорить про складні почуття, які вони мали щодо Теотіуакана", – пояснив співавтор дослідження Ендрю Шерер.

Раніше науковці виявили, що понад половина останків людей у політичному центрі мая Чичен-Іца належали хлопчикам віком до шести років. Вчені вважають, що близнюків використовували для людських жертвоприношень.