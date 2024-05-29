У Харкові зачинився бар, що "відзначився" сексистськими назвами в меню

Уповановажені органи наклали на заклад штраф за порушення Закону "Про рекламу"

Коктейль-бар під назвою "Поза зоною", який опинився в центрі уваги громадськості через провокаційні назви напоїв, більше не працює.

Про це з посиланням на дані поліції повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

У березні, за результатами вивчення скарг, омбудсмен відкрив провадження та звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України, Головного управління Держпродспоживслужби та Головного управління Нацполіції в області для перевірки діяльності закладу.

Коктейль-бар, який розташовувався в приміщенні одного із місцевих театрів, у меню мав напої під назвами "Мрія педофіла", "Повія", "Перший секс", а також опис з ознаками дискриманіційного, сексистького та такого, що принижує честь і гідність жінок.

"Реклама закладу, яка має ознаки дискримінації, суперечить меті та основній статутній діяльності Театру, а також спричиняє репутаційних збитків для театру та міністерства", – зазначили в Мінкульті.

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Також Держпродспоживслужба виявила, що рекламні сюжети бару порушували вимоги Закону "Про рекламу" через її дискримінаційний характер. На заклад наклали штраф у розмірі 13 600 грн.

Крім того, представники служби зафіксували інші порушення – зокрема, у рекламі, яку поширювали через соцмережі закладу. Бар "Поза зона" розміщував зображення кальяну із закликом до дії, а також пляшки з алкогольними напоями без супроводження обов'язковим попередженням про шкоду вживання.

Дмитро Лубінець зауважив, що під час перевірки закладу поліціянтами власник бару вчинив дрібне хуліганство, за що на нього склали адмінпротокол та притягнули до відповідальності.

"За інформацією поліції, заклад нині припинив свою діяльність", – написав омбудсмен.

Нагадаємо, у березні 2024 року користувачі соцмереж засудили назви коктейлів закладу. Водночас керівники пабу назвали меню "гумором", а обурених українців "купокою дітей, які намагаються щось довести".

23 березня у Харкові відбувся мітинг проти діяльності бару, а також сексуалізації та насильства над жінками.