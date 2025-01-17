2000 років тому кельтські чоловіки приєднувалися до родин своїх дружин, а не навпаки – дослідження

У кельтському племені чоловіки приєднувалися до родин своїх дружин

Кельти, які мешкали у Великій Британії близько 2000 років тому, кидають виклик усталеному уявленню про роль жінок у тогочасному суспільстві.

Вчені з’ясували, що у їхніх сім’ях саме чоловіки приєднувалися до родин своїх дружин, а не навпаки.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пише The Guardian.

Британські та ірландські археологи проаналізували геноми понад 50 людей, похованих на кількох кладовищах у графстві Дорсет. Більшість з них були пов'язані з кельтським племенем дуротригів, яке мешкало на південному узбережжі Британії приблизно із 100 року до нашої ери до 100 року нашої ери.

Ці місця й раніше цікавили дослідників. Не лише тому, що поховання залізного віку є рідкісними, але й тому, що жінок, як правило, ховали з цінними речами частіше, ніж чоловіків. За словами провідної авторки дослідження Лари Кессіді, це свідчить про "невелику різницю в статусі".

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Новий аналіз ДНК показав, що більшість людей із поховань були пов'язані між собою. Багато з них мали однакову мітохондріальну ДНК, яка передається тільки від матері, а отже вони були нащадками однієї жінки.

За словами дослідників, це свідчить про те, що спільнота була матрилокальною – саме чоловіки переходили жити до родової громади дружини, а не навпаки.

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Цей висновок підтверджується значним розмаїттям Y-хромосоми. Також ці чоловіки мають значно нижчий рівень спорідненості з іншими людьми з поховань і часто несхожу мітохондріальну ДНК.

Згодом команда дослідила ДНК з інших поховань залізного віку по всій Британії. І вони знову виявили ознаки матрилокальних спільнот.

Дослідження не дає відповіді на питання, чи існували у залізному віці племінні групи, організовані саме по материнській лінії, та чи існував матріархат. Однак його результати дають нове розуміння цих спільнот.

Лара Кессіді зазначає, що матрилокальність є сильним провісником соціального та політичного розширення прав і можливостей жінок. Завдяки цьому в них було більше шансів успадкувати та контролювати землю, брати активну участь у місцевій економіці та мати певний вплив на інших.

"Існує жахлива звичка, яку ми все ще маємо, коли дивимося на жінок у минулому: розглядати їх виключно в домашній сфері та з обмеженими можливостями.

Дослідження, подібні до цього, підкреслюють, що все було зовсім не так", – наголосила Кессіді.

Нагадаємо, археологи виявили докази небаченого раніше жертвоприношення членів сім'ї – його здійснили представники стародавньої андської культури моче.